Parang mainit na kanin na iniluwa

Mayroong kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka ay iluluwa mo.

Tila akma ang kasabihan sa nangyaring pagbaliktad ng Ombudsman sa suspensyon ng 23 kawani ng National Food Authority dahil umano sangkot sila sa maanomalyang pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga pribadong mangangalakal. Pinasuspinde ng Department of Agriculture ang mga nasabing NFA warehouse supervisor sa Metro Manila, Iloilo, Antique at Cabanatuan habang iniimbestigahan ang anomalya, subalit muli silang ibinalik sa pwesto at balik-trabaho na. Iniluwa silang parang mainit na kanin dahil “napaso” ang Ombudsman.

Katwiran ng Ombudsman, mali ang listahan ng mga pinasususpindeng mga kawani ng NFA dahil kabilang doon ang mga taong patay na. Kung bakit iyon ang ibinigay sa kanila ay iniimbestigahan na rin ng Ombudsman. Ito ba ay isang tangkang ipagtanggol ang mga may kinalaman sa anomalya o sadyang honest mistake lamang?

May mga 129 kawani ng NFA ang nasuspinde na ng Ombudsman kaugnay ng kontrobersya, habang iniimbestigahan ang kaso, alinsunod sa alituntunin. Hindi naman bumaliktad ang Ombudsman at binawi ang suspensyon. Kung nagkataon na iniluwa rin sila na parang mainit na kanin ay lalakas ang hinalang may kababalaghan o hokus-pokus na nangyayari sa NFA upang pagtakpan ang anomalya.

Kung mayroon mang mabuti sa kababalaghan o kabulastugan sa pagbibigay ng listahan ng mga susupindihing tauhan ng NFA, iyan ay ang ginawa ng Ombudsman. Makatarungan naman ang aksyon ni Ombudsman Samuel Martires sa palpak na listahan. Ibig sabihin ay matinik sila sa pagkilatis ng mga dokumento at hindi basta-basta maiisahan.

Kung tinanggap nila ang listahan, magkukulang sila sa pagsuspindi ng mga dapat suspindihin dahil hindi masususpindi ang taong patay na.