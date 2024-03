PACERS PINATAHIMIK ANG THUNDER

LOS ANGELES (AFP) -- Umiskor si Myles Turner ng 24 puntos upang putulin ng Indiana Pacers ang tatlong sunod na panalo ng Oklahoma City Thunder sa pamamagitan ng 121-111 panalo sa kalsada noong Martes

Pinangunahan ni Turner ang balanseng offensive effort para sa Indiana kung saan anim na manlalaro ang nagposte ng double-digit points tallies laban sa Western Conference-leading Thunder.

Ipinagkibit-balikat ng Pacers ang matinding partisan Oklahoma City crowd para kontrolin nang maaga, na nagbukas ng 16-point lead malapit sa pagtatapos ng first half.

Bagama't nag-rally ang Thunder na may 41-point third quarter para kunin ang panandaliang one-point lead, muling nag-grupo ang Indiana para muling humiwalay at isara ang panalo.

Sinuportahan si Turner ng 18 puntos at siyam na assist mula kay Tyrese Haliburton habang nagdagdag si Pascal Siakam ng 18 puntos at 11 rebounds para sa mga bisita.

Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder scorers na may 30 puntos, 10 rebounds at limang assist.

"We got off to a great start and we were able to lock in. It was a team effort," sabi ni Turner. "It's one of the loudest places to play historically. It's a hostile environment, a playoff-like atmosphere. But we enjoy that."

Umangat ang Indiana sa 37-29 para umakyat sa ikaanim na puwesto sa Eastern Conference.

Ang pagkatalo ng Oklahoma City ay nag-iwan sa kanila ng antas sa 45-20 kasama ang Denver Nuggets sa tuktok ng Western Conference.

Ipinagkibit-balikat ng Eastern Conference-leading Boston Celtics ang kawalan nina Kristaps Porzingis, Jaylen Brown at Al Horford para tapusin ang kanilang nakakapagod na West Coast road trip sa pamamagitan ng mariin na 123-107 panalo laban sa Utah Jazz.

Si Jayson Tatum ay muling naging focal point ng opensa ng Celtics, nagtapos na may 38 puntos mula sa 13-of-25 shooting habang ang Boston ay na-sweep sa kanilang ika-51 na panalo sa season.

Saglit na nanguna ang Utah sa unang bahagi ng unang quarter ngunit sa huli ay nadominahan ng short-handed na line-up ng Boston.

Sinuportahan ni Derrick White si Tatum na may 24 puntos habang apat pang manlalaro ng Boston ang nagtapos sa double figures.

Si Keyonte George ang napili sa Utah scorers na may 26 puntos.