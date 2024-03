Demanda sa YouTube

Sa mga sikat na Pilipinong may milyun-milyong tagasunod sa kanilang YouTube channel, kumikita sila ng libu-libong piso sa mga post na litrato, pahayag o video na pinanunuod ng madla. May kasama pa silang plake mula sa YouTube bilang pagkilala sa kanilang kasikatan sa naturang video-sharing platform.

Ngunit di lang sila ang kumikita. Mismong YouTube ay kumikita rin mula sa mga advertiser nila na sumisingit at sumusulpot ang commercial o patalastas sa mga post ng sikat na user habang pinanunuod ito ng mga followers. Milyun-milyong dolyar ang kita ng YouTube sa mga kinagigiliwang post ng mga user nito. Ngunit hindi lamang mga nakakaaliw na video ang dinudumog sa YouTube. Maging ang mga hindi totoong kwento sa video o gawa-gawang content na sumisira sa karakter ng ibang tao ay pinanunuod din ng mga mahilig sa intriga at pinagkakakitaan rin ng mga nag-post nito at ng YouTube.

Ganyang umano ang sinapit ng dating senador Kiko Pangilinan sa YouTube na pag-aari ng search engine giant na Google, isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong mundo dahil sa halos monopolya nito sa paghahanap sa Internet.

Ayon kay Pangilinan, may YouTube user na naglabas ng video na sumisira sa kanyang katauhan at sa kanyang pamilya. Inilabas umano ng Bungangera TV nito Disyembre ang mga video na pinamagatang “KC Concepcion inamin na ang ginawa sa kanya ni Kiko Pangilinan!”, “Gabby Concepcion sinugod si Kiko Pangilinan dahil sa ginawa nito kay KC Concepcion,” at “Bistado! Frankie Pangilinan sinugod si KC Concepcion matapos makipagrelasyon kay Kiko Pangilinan!”

Walang katotohanan at pawang mga paninirang-puri ang mga nabanggit na video at hiniling niya sa YouTube na tanggaling ang mga video ngunit hindi nito ginawa.

Nagsampa na ng kasong cyber libel si Pangilinan laban sa may-ari ng YouTube channel at isinama niya sa mga kinasuhan ang YouTube at Google dahil sa patuloy nitong pag-ere sa mga nasabing video.

Napapanahon ang kasong isinampa ni Pangilinan hindi lang upang masawata ang mga naglipanang video na naninira ng ibang tao kundi upang matigil ang kayabangan at pangungunsinti ng YouTube at Google sa mga masasamang gumagamit nito.

Ang kaso ay pagkakataon rin ng maraming biktima ng YouTube na magsampa ng class suit laban sa platapormang ayaw magtanggal ng mga video na sumisira sa pagkatao ng inosenteng tao.