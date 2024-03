Nuggets pinaluhod ang Raptors

LOS ANGELES (AFP) – Kumamada si Nikola Jokic ng 35-point triple-double nang isagawa ng Denver Nuggets ang dramatikong second-half fightback para talunin ang short-handed Toronto Raptors, 125-119, noong Lunes.

Ang two-time Most Valuable Player na si Jokic ay gumawa ng matayog na pagpapakita upang hilahin si Denver pabalik sa pagtatalo matapos ang mga kampeon ng National Basketball Association ay nahabol ng 22 puntos sa ikalawang quarter.

Ang isang fired-up na Toronto ay mukhang nakahanda na makaiskor ng isang kapansin-pansing upset matapos magsimula ng malakas upang magbukas ng double-digit na bentahe.

Ngunit naagaw ng Serbian star na si Jokic ang kontrol sa laro sa ikatlo, umiskor ng 19 puntos nang i-outscore ng Denver ang Toronto, 42-30, upang bawasan ang kalamangan ng mga bisita sa limang puntos patungo sa ikaapat.

Nagpatuloy ang dominasyon ng Denver hanggang sa ikaapat at sa wakas ay nanguna sila sa kalagitnaan ng huling frame nang ang layup ni Jamal Murray ay naglagay sa kanila ng 108-107 na abante.

Naungusan ng Denver ang Toronto 32-21 sa fourth quarter para isara ang panalo.

"In the first half they scored a lot and we didn't play any defense," saad ni Jokic. "We just needed to match and exceed their physicality and that's how we turned the game to our advantage. We were just fighting. The whole crew showed their character today. We're not quitters."

Nanguna si Jokic sa scoring ng Denver habang nagdagdag si point guard Murray ng 26 puntos na may 12 assists at limang rebounds. Nagtapos sina Aaron Gordon at Michael Porter Jr. na may tig-19 puntos.

R.J. Nanguna si Barrett sa mga scorer ng Toronto na may 26 puntos, kasama si Kelly Olynyk na may 24.

Habang ang Denver ay pinilit na humukay ng malalim para sa kanilang panalo, walang ganoong mga problema para sa mga lider ng Eastern Conference na Boston Celtics, na bumangon sa kanilang ika-50 panalo ng season sa pamamagitan ng 121-99 blowout sa kalsada laban sa Portland Trail Blazers.

Nanguna si Jaylen Brown sa Celtics na may 27 puntos habang tumapos si Jayson Tatum na may 26.

Sa Cleveland, tumapos si Kevin Durant na may 37 puntos na may walong rebounds at anim na assist nang ibagsak ng Phoenix Suns ang 19-point deficit para pabagsakin ang Cavaliers, 117-111.

Nagdagdag si Devin Booker ng 27 puntos para sa Phoenix habang si Bradley Beal ay tumimbang ng 24 para bigyan ang Suns ng palaban na panalo sa kalsada.

Pinangunahan ni Darius Garland ang scoring ng Cleveland na may 30 puntos.