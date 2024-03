Kim Chiu at Paulo Avelino, ‘lovey-dovey’ at ‘hubby-wifey’ na ang dating

Sa media conference para sa Filipino adaptation ng Korean romantic comedy worldwide hit na “What’s Wrong With Secretary Kim”, lahat ng mga mata, tutok na tutok sa mga bida nito, sina Kim Chiu at Paulo Avelino.

Sa true lang, kung ang “Linlang” ang palatuntunan na getting to know each other pa ang dalawa, dito sa “Secretary Kim”, pang-mabuhay ang bagong kasal na ang kanilang galawan. Lovey-dovey na siyang tunay at yes, oh, yes, hubby-wifey pa, huh!

Sa nasabing promo payanig nga, ang mga biruan ng dalawa, talagang di sinasadya ang mga pagpapakilig. May mga malambing na kurot at pangingiliti si Kimmy sa tagiliran ni master Avelino. Parang yelog natutunaw si miss Chiu sa grabehang pagtitig sa kanya ni Pau.

May pag-amin pa ang aktor na kung hindi si Kim ang leading lady niya sa romcom, baka hindi niya ito tinanggap.

Dagdag pa na Kimmy, nakakatuwa at nakakatawa si Avelino sa pagbibigay buhay nito sa kanyang katauhan. Kinilig tuloy ang mga fan.

Sa mga katangian ni Paulo na kahanga-hanga para sa aktres, walang halong pag-iimbot at buong katapatan nitong sinambulat na “pogi” ang aktor at “very consistent sa trabaho and parang we share the same passion when it comes to work saka parehas kami ng gusto so nakakagulat na parang boy counterpart ko siya.”

Paliwanag pa ni Kimberly Sue: “Nakaka-amaze na makakita ng boy version mo. Nakakatuwang makatrabaho ang isang Paulo Avelino. Mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya itong romcom na genre so mas napahanga niya ako as an actor dahil kaya niyang gawin lahat talaga.”

Ang rebuttal ni Paulo sa pinahayag ni Chiu: “ Ako naman ang lowbat version ni Kim.” Kinilig ang fans sa sinabing ‘yun ni Pau.

Ang isa pang big reveal ni Chiu sa mediacon payanig ay nang sabihin nito na mas gwapo si Paulo kaysa sa South Korean actor na bida ng What’s Wrong with Secretary Kim na si Park Seo-joon.

At ang biggest reveal of them all, ang pagtatapat ni Pepe Herrera na parang mag-asawa na raw ang KimPau sa set. Kaloka! Pinagpatong pa nga ni ginoong Herrera ang palms ng dalawang bida at matik naman na ang mga ito ay naghawak kamay.

Hindi naman itinanggi nina Paulo at Kimmy ang obserbasyon ni Pepe na “hubby-wifey” ang vibes ng mga ito kaya ayun, sigawan at nagbunyi ang fans sa venue in a major, major way.

Abang na abang nga ang lahat na “mabuhay ang bagong kasal!” ang isisigaw matapos ang pagbubunyi at sigawan, sa true lang.

Ang isa pang sure, may dinner ang KimPau matapos ang media conference.

Sa March 18 na matutunghayan ang “What’s Wrong With Secretary Kim” sa Viu streaming app.

***

Patuloy ang pamamayagpag ng Southeast Asian Superstar Pop Group, ang SB19 dahil kaliwa’t kanan ang kanilang mga performance engagement.

Makikita sa social media site Ekis ang ginawa nilang special private concert para Ayala Group of Companies at ang in attendance lang naman, na nakatayo pa nga at impressed na impressed sa world class performance nina John Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin De Dios, Ken Suson at Stell Ajero ay si Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala.

Naku, naku, naku…. may Ninong Ayala na ang SB19 sa Makati tapos sa Cubao, may Ninang Araneta pa sila Iba rin!

Sa Abra rin, full concert performance, impressive stage design, lighting, kasama pa nila ang kanilang SKOUTZ dancers, hataw na hataw at palong-palo ang PPop Royals sa Abrenian Kawayan Festival selebrasyon.

Siyempre pa, layag na layag ang KenTell moments sa Abra concert at kung gusto niyo itong masilayan mga Chika-Diva mambabasa ko, captured sa larawan at video for posterity ang hindi maitatangging pagkamalapit at pagkamaibigin nina Ken Suson at Stell Ajero sa isa’t-isa.

May bagong patalastas para sa isang instant noodles brand ang SB19.

Sina CEO Pablo at Creative Director Justin, may solo songs na inilunsad kamakailan, ang “Akala” at “Determinado” ni Nase at “Surreal” naman kay De Dios.

Ano pa nga ba ang dapat nating sabihin pa kundi mabuhay kayo, mahusay kayo, SB19!