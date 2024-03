CHED official nagpa-power tripping

Tayo po ay nananawagan sa pamunuan ng Commission on Higher Education, na pinangungunahan ni Secretary Popoy de Vera, na linisin ang kanyang ahensya laban sa mga opisyal na abusado sa kapangyarihan at posisyon.

Ayon sa mga sources, may isang direktora ng isa sa pinakamalaking regional offices ng CHED na ubod ng sama ng ugali dahil masyado nitong inaapi-api ang kanyang mga tauhan.

Kaya daw malakas ang loob nitong RD ay tao kasi raw siya ng pinakamataas. Ika nga malakas ang kapit. Kaya naman kung ano ang gusto niyang mangyari ay nakukuha nya.

Kawawa ang mga empleyado kasi nagpa-power tripping itong si RD. Masyado raw mainitin ang ulo. Kahit nga mga nasa loob ng kanyang opisina naiinis na rin sa kanya. Kung gusto niya sitahin ang isang tao, sinisita niya at pinahihiya.

Hindi maganda ang kanyang pakikitungo sa mga empleyado. Nagagalit na lang daw ng basta. Kahit iyong pinakamababang empleyado sa opisina gaya ng janitor o security guard ay pinapagalitan at sinisigawan ng nasabing RD. Wala siyang pinipiling lugar at oras kahit sino ang kaharap basta nagalit.

At ayon rin sa mga sources na tumangging magpakilala sa takot na matanggal sa trabaho, hindi raw pwedeng kantihin itong si RD kasi nga tao siya sa taas, at iyon daw ang pinagmamalaki niya. Katunayan, marami na nga raw tinanggal na mga tauhan itong RD.

At ayon pa sa ating sources, mapaghiganti raw itong RD na kung minsan ay pini-personal na niya ang mga empleyado. Sa katunayan, meron nga raw siyang empleyado na kanyang kinasuhan nang hindi man lang hiningan ng paliwanag at basta na lamang inakyat sa taas ang reklamo para lang madiin ang kanyang tauhan.

At sinasabi raw ng opisyal na ito sa mga empleyado na 'wag daw mag-aasta-asta rito dahil kaya niya raw ipatanggal ang sila. Parang iyon daw ang notion ng opisyal.

Bukod pa riyan, madalas daw mag-travel out of the country itong RD kahit wala naman daw kaugnayan sa trabaho nito ang kanyang mga byahe dahil regional director nga lang siya. Panay daw ang abroad kahit marami naman daw mga director sa central office na pwedeng papuntahin.

Sinabi rin ang ating sources na tinatakot pa diumano ng nasabing opisyal ang lahat ng mga paaralan. Pinapatawag niya para lang makita na siya iyong dapat masunod sa region na iyan. Pinipilit umano ang paaralan na gumawa ng reklamo para lang mayroon siyang mai-report at maipatanggal na mga empleyado.

May school nga daw dyan na tinakot ng nasabing opisyal na kapag hindi raw gumawa ng complaint letter ay idi-disapprove ang kanilang application kaya minsan sumusunod nalang sila sa kagustuhan niya.

Sana matingnan ito ni Chairman Popoy kasi ay iba na raw ang ugali ng naturang regional director. Mahirap iyong may mga ganitong opisyal ng gobyerno. Kapag may mga ganitong tao sa gobyerno, babagsak ang isang opisina.