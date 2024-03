MARCOS NABABAHALA SA PANIBAGONG CHINA HARASSMENT

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules na hindi nito nagustuhan ang pinakabagong insidente sa West Philippine Sea kung saan binangga, binomba ng tubig at hinarass ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre at sa Ayungin Shoal.

Ayon sa Pangulo, nakaka-alarma ang aksiyon ng China sa West Philippine Sea na hindi pa rin i-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos.

Dagdag niya, nakakabahala na ang ginawa ng China Coast Guard dahil nag resulta ito pagka-sira ng cargo ship at pagka sugat ng apat na personnel.

Giit pa ng Pangulo na maghahain ang Pilipinas ng protesta laban sa China at umaasa na maipagpapatuloy ang pag-uusap ng gayon makahanap ng paraan ng sa gayon hindi na mauulit pa ang mga ganitong insidente sa West Philippine Sea.

Sinabi rin ni Marcos na ang presensiya ng dalawang Chinese research vessel sa Philippine Rise ay malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at nakakabahala ito.

Dagdag pa niya, posible umanong ang kanilang presensiya sa Philippine Rise ay escalation sa nangyayaring tensiyon sa West Philippine Sea.

Samantala, nagpahayag rin ng pagkabahala si European Union top diplomat to Manila Luc Veron sa pinakahuling insidente ng panghaharrass ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Kasunod ito ng “dangerous maneuvers” na ginawa ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa kasasagsagan ng isinasagawa nitong misyon sa WPS na nagresulta naman sa bahagyang banggaan ng dalawang barko ng magkabilang panig.

Sa isang statement sinabi ni Veron na nababahala siya sa pattern ng dangerous maneuvers at blocking na ginagawa ng mga barko ng China sa lugar na tumatarget naman sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng kanilang misyon.

Sa naturang pahayag ay muling binigyang-diin ng EU envoy na ang lahat aniya dapat ng partido ay sumusunod sa legally binding 2016 Arbitration Award at international law para sa mas mapayapang pagresolba sa agawan sa naturang teritoryo, at upang tiyakin din ang kaligtasan sa maritime waters.

Magugunitang ang PCG ay idineploy sa WPS para umalalay lamang sa ikinasang rotation at reprovisioning operation ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal para magdala ng supplies sa mga tropa na naka-base sa naturang lugar.