Tahanang Pinakamasaya, babu na sa pananghalian!

Kahambugan at kawalan ng utang na loob, ang ganiyang pag-uugali mula sa “Tahanang Pinakamasaya” ang siyang pangmalakasang mga dahilan kaya ngayong araw na ito, pawang replay episodes na ang matutunghayan sa kanilang lunch time slot.

Ang Dabarkads na loyalist at nagmamahal sa “Eat Bulaga,” sinundan sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, kasama pa ang ibang EB regulars sa TV 5.

Talo sa usaping legalidad ang TAPE Inc. Dapang-dapa sa ratings. At mas lalong hindi palong-palo sa mga manonood ang kung ano-anong mga pakulo at pa-contest na hinain nila sa mga Kapuso viewer na hindi lang nakasanayan, kundi kinalakihan na “isang libo’t isang tuwa, mula Batanes hanggang Jolo” ang inaasahan tuwing papatak na ang alas-dose.

Ang maagang pamamaalam ng “Pinakamasaya” sa telebisyon na buhay na buhay pa at may wisdom ang matandang kasabihan na “If ain’t broke, don’t fix it” na ang pinatutungkulan siempre ay realidad na subok na matibay, subok na matatag na ang “Eat Bulaga” tapos ang new bloods sa TAPE Inc, ipinilit ang kanilang pagbabago, “Discard the old, and welcome the new” ang kanilang battle cry na ang konklusyon, sila ang lugami sa digmaang kanilang sinimulan,

Totoo nga ba ang lumalabas na figures na mga chikahan na may diumanong P800 na ang pamunuan ng “Tahanan” sa GMA 7 kaya mas mainam na huwag na ituloy ito kesa mas lumobo pa ang pagkakautang?

Wow! Oh, wow! Buong akala ng lahat eh super liquid ang “Pinakamasayang” pamunuan, kung may katotohanan ang alegasyon, ano talaga ang nangyari nung nag-alsa ang mga taga-EB, binitbit nila ang mayorya ng advertisers at sponsors?

Walang sapat na marketing abilidad at mahika ang mga tauhanan sa “Tahanan”, kaya kung may mga nakubra mang mga patalastas, tinimbang ka ngunit kulang at hindi sapat para matustusan at maitawad ang lahat ng mga pananalaping kailangan nito?

May karera pa tiyak sina Paolo Contis, Isko Moreno, Buboy Villar at ang Legaspi twins, Maverick at Cassy pagkatapos nito. Ang katotohanan nga lang eh sinampal sila na talagang di lang salat, kundi wala silang pangrahuyo sa mga manonood, hindi hebigat ang kanilang estrella factor, at kung sakali man may follower sila sa kanilang mga social media account, hindi sapat ang mga bilang nito o kaya ang mga kalabang palatuntunan pa rin ang pinakatutukan at hindi sila.

Sa tamang panahon, magkaka-alaman na kung ang “It’s Showtime” o ang GMA 7 produced na “TikToClock” ang papalit rito na siyang makaka-head on collision ng longest reigning noontime musical variety show, ang “Eat Bulaga.”

Ano nga ba ang lasa ng “humble pie,” ginoong Bullet Jalosjos?

**

Ang tiyak na tanggal na ang lungkot at kaba, ang SnooRene fandoms, kasi nga itong si Maris Racal, nagpaandar sa isang post na tapos na ang tambalan nila ni Anthony Jennings kasi nga ang katauhan niyang si Irene Tiu, eh hindi naman pala puro ang punlay na sinambulat ni Snoop sa pagkababae ni Tiu.

Binawi naman ni Racal ang nasabing pamamamaalam, huh! Tila mas iigting nga ang Irene at Snoop story arc sa “Can’t Buy Me Love” kasi nga guguluhin ni Aldrich Co, ang katauhan ni Jake Ejercito, ang pausbong pa lamang na romansahan nina Queen Erna at King Poop, hindi ba naman.

At ito naman kasing si Ejercito, itsurang kay init-init sa Bulacan factory na new assignment ni Irene, so fresh and guapo sa saplot niyang white polo shirt, at walang paglalapot, sa true lang.

The plot thickens at talagang exciting part pa lalo para kina Irene, Snoop at Aldrich,

Eh kamusta naman ang kina Caroline at Bingo na binibigyang buhay nina Belle Mariano at Donny Pangilinan? Ha?! Sino nga ulit sila? Ang savage! Hahahaha!