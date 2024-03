Carlo Biado nasungkit ang world 10-ball title

Carlo Biado stays on target in the 2022 US Open 9-Ball Championships in Atlantic City. Photograph COURTESY OF Matchroom Pool/FB

TDT Nagdagdag ng isa pang tropeo si Carlo Biado sa kanyang koleksyon matapos manalo sa 2024 Predator WPA men's world 10-ball championship kahapon sa Rio All Suite Hotel and Casino sa Las Vegas, Estados Unidos. Ang tatlong beses na Southeast Asian Games gold medalist ay nanalo laban kay Naoyuki Oi ng Japan, 4-1, 3-4, 4-2, 4-1, para angkinin ang kanyang pangalawang titulo matapos manalo sa 2024 Universal Chinese Taipei Open nitong Enero. Hindi naging madali ang panalo ni Biado. Tinalo muna niya si Chang Jun-lin ng Chinese Taipei, 4-2, 4-3, 4-1, sa Last 16 noon bago hinarap at dinispatsa si Ko Pin-yi ng Chinese Taipei, 4-1, 0-4, 4-1, 3-4, 4-1, sa quarterfinals. Sa semifinals, pinatalsik ni Biado si Fedor Gorst ng United States, 1-4, 4-3, 4-2, 4-2, para ma-set up ang tunggali kay Oi para sa titulo. "Nakaka-overwhelming. Ako ay napakasaya na nanalo ako sa laban na ito. Sa wakas nakuha ko na ang World 10-Ball championship," sabi Biado, na nagbulsa ng premyong $75,000 — o humigit-kumulang P4.2 milyon. "Nang marinig ko ang pambansang awit, parang (umiiyak) tears of joy ako, sa wakas nanalo ng championship." Nanguna si Biado sa laro, 2-1, at tumaas ng dalawang racks sa ikaapat na set, 3-1. Hindi nagawang umiskor ni Oi sa dalawang bola mula sa break. Pagkatapos, napilitang tamaan ng Hapon ang isang bola mula sa riles, kaya nagkaroon ng clean shot si Biado para sa pampanalong tira. Bago ang kanyang tagumpay, nag-runner-up finish rin si Biado kay Lee Van Corteza sa Pro Billiards Series Las Vegas Open at nag-uwi ng $14,000 na premyo.