Tricycle at jeepney drivers, apektado ang kabuhayan sa pagdami ng motorcycle taxi

Apektado ang kabuhayan ng libu-libong tsuper ng tricycle, jeepney at iba pang pampublikong sasakyan sa pagdami ng mga bumibiyaheng motorcyle taxi sa bansa. Marami na kasi sa mga commuter sa ngayon ang mas pinipiling sumakay sa mga motorcycle taxi lalo na kapag rush hour at sobrang traffic–mas praktikal at mas mabilis lalo na kung ikaw ay nagmamadali sa iyong pupuntahan.

Kaya naman, sa isang pulong-balitaan sa Lungsod ng San Juan ay nanawagan ang iba't ibang sektor ng transportasyon sa pangunguna ng National Public Transport Coalition at National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines na itigil muna ang pagtanggap ng aplikasyon ng mga bagong kumpanya para sa motorcycle taxi.

Labis kasi ang pag-aalala ng mga grupo na ito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang gawing legal at dagdagan pa ang mga motorcycle taxi sa ating mga kalsada.

Kaakibat nito ang napipintong plano ng Department of Transportation at ng Motorcycle Taxi Technical Working Group na palawakin ang motorcycle taxi pilot study, kung saan magdaragdag ng pito pang bagong kumpanya sa mga kasalukuyang ruta, kabilang na ang Metro Manila.

Sa kasakuluyan, tatlong kumpanya (Angkas, Joyride, at Move It) lamang ang pinayagang bumiyahe sa ilalim ng pilot study pero bagama't hindi pa nailalabas ang resulta ng nasabing pag-aaral ay magdaragdag na umano ang pamahalaan ng mga kumpanya na babiyahe sa mga lansangan. Bagay na inalmahan ng mga nasabing grupo dahil kung patuloy na dadami ang mga motorcycle taxi eh baka mawalan na sila ng mga pasahero at mawawalan ng pagkain ang kanilang pamilya.

Ayon sa grupo, hindi naman sila kontra sa modernisasyon at sa pagsulong ng ating ekonomiya pero papaano naman daw sila? Hiling nila sa pamahalaan na dinggin din ang kanilang mga hinaing at tulungan na masolusyunan ang problemang ito.

At hindi rin naman daw sila tutol sa motorcycle taxi dahil malaking tulong naman talaga ito sa ating pampublikong transportasyon. Pero hiling nila na i-regulate o limitahan lamang ang bilang ng mga ito nang sa gayon eh kahit paano meron pa rin silang makukuhang mga pasahero.

Maging ang inyong lingkod ay hindi rin kontra sa motorcycle taxi, katunayan ilang buwan na akong sumasakay sa Joyride at Move It sa tuwing papasok ako sa trabaho lalo na kung ayaw kong maipit sa traffic at ma-late sa isang event o media coverage. Malaking tipid ito sa akin, mura na mas mabilis pa kumpara sa four-wheeled taxi o 'yung tradisyunal na mga taxi.

Pero kawawa rin naman 'yung ibang sektor ng transportasyon, yun mga maituturing nating marginalized sector, papaano na ang kanilang kabuhayan? Sa tingin ko, kailangang pag-aralang maiigi ng ating pamahalaan ang planong pagpapalawak ng motorcycle taxi. Ito'y nangangailangan ng masusing pagtimbang ng ating pamahalaan nang sa gayon ma-mitigate natin ang masamang epekto ng pagpapalawig ng motorcycle taxi operations sa bansa.

Isaalang-alang po sana ng ating gobyerno ang kabuhayan ng ating mga pedicab, tricycle, jeepney, UV Express, taxi at iba pang drivers at operators, kasama na ang kanilang pamilya. Sa bawat motorcycle taxi na idadagdag sa ating mga kalsada kabuhayan po nila ang nababawasan.

Muli, paglilinaw ng grupo na hindi sila tutol sa mga motorcycle taxis at sinusuportahan nila ang kasalukuyang pilot study. Ngunit linilinaw din nila na habang wala pang datos at konsultasyon, hindi sila payag na magdagdag pa ng mga motorcycle taxis lalong lalo na sa Metro Manila.

Naniniwala ang grupo na may paraan upang isulong ang kinakailangang pag-unlad sa sistema ng pampublikong transportasyon na hindi nailalagay sa panganib ang kabuhayan ng mga pedicab, tricycle at iba pang drivers at operators pati na rin ang kanilang pamilya.