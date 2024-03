WARRIORS ITINUMBA ANG KNICKS

LOS ANGELES (AFP) — Kumamada ng 31 points si Golden State star Stephen Curry at humugot ng 11 rebounds para pangunahan ang Warriors sa 110-99 panalo ng National Basketball Association laban sa New York Knicks.

Hot na hot si Curry sa pagpasok sa All-Star break ngunit naka-shoot lamang ng 31.5 percent sa kanyang huling tatlong laro, kabilang ang pagkonekta sa 21.6 percent lamang ng kanyang mga shot mula sa three-point range.

Matapos mag-0-for-7 sa unang kalahati ng panalo ng Warriors laban sa hamak na Washington Wizards noong Martes, lumabas si Curry sa mga gate sa isang ito, nagtala ng 11 puntos na may pitong rebound sa unang quarter.

Binuksan niya ang scoring sa Madison Square Garden sa una sa kanyang walong three-pointers at may 17 points at 10 rebounds sa halftime.

Nagdagdag si Jonathan Kuminga ng 25 puntos para sa Golden State, na umani ng mabilis na 14-0 lead at hindi na nasundan.

Umiskor si Jalen Brunson ng 27 puntos para pamunuan ang Knicks, na may deficit pababa sa apat sa kalagitnaan ng fourth quarter. Ngunit dahil ang mga pangunahing tagapag-ambag na sina Julius Randle at OG Anunoby ay naka-sideline, hindi sila kailanman nakakuha ng mataas na kamay.

"I thought our whole team defended at a high level tonight," saad ni Warriors coach Steve Kerr. "We're playing confidently right now, we got off to a great start and that set a really good tone."

Sa iba pang laro, umiskor si two-time National Basketball Association Most Valuable Player Giannis Antetokounmpo ng 24 puntos at humila ng 10 rebounds para sa Milwaukee sa 111-99 panalo ng Bucks laban sa Hornets sa Charlotte.

Si Malik Beasley ay gumawa ng limang three-pointer patungo sa 19 puntos para sa Bucks, na itinulak ang kanilang winning streak sa apat na laro at nakumpleto ang isang season sweep ng Hornets.

Hindi ito kabaligtaran gaya ng kanilang iba pang tatlong tagumpay laban sa Charlotte ngayong season -- lahat ng higit sa 30 puntos -- ngunit ito ay isang nakakumbinsi na panalo gayunpaman.

Ang Milwaukee ay hindi kailanman nasundan at nanguna ng hanggang 25 sa isang koponan ng Charlotte na pinangunahan ng 21 puntos ni Brandon Miller.

Naupo si Antetokounmpo at ang iba pang starters ng Milwaukee sa halos apat na quarter.

"I thought overall our focus was really good," sabi ni Bucks coach Doc Rivers. "What I like is we're having defensive runs. We'll be trading baskets and then we'll get one, two, three, four, five stops in a row."

Isa pang maningning na performance ang pinakawalan ng rookie sensation na si Victor Wembanyama na tumulong sa San Antonio Spurs upang maputol ang limang sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng 132-118 tagumpay laban sa Western Conference contenders Oklahoma City.

Umiskor si French star Wembanyama ng 28 points na may 13 rebounds at limang blocked shots.

Itinampok sa fourth quarter ang apat na pagbabago sa lead, ngunit sa nalalabing tatlo at kalahating minuto ay gumawa si Wembanyama ng isang pares ng three-pointers at isang malaking block ng three-point attempt ni Thunder rookie Chet Holmgren, at ang Spurs ay humiwalay para sa panalo.

Sinabi ni Wembanyama na 39 na assist ang patunay ng chemistry ng Spurs.