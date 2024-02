Phl women’s squad binugbog na naman

Tinalo ng Slovenia ang Philippine women’s football squad, 1-0, sa labanan para sa medalyang tanso ng 2024 Pinatar Cup sa Pinatar Arena sa Murcia, Spain kahapon.

Isang goal mula sa defender na si Lana Golob sa ikalimang minuto ang nagbigay sa mga Slovenian ng panalo na nagpauwi sa Pilipinas nang walang panalo sa pre-season tournament kasunod ng 2-0 loss sa Scotland noong nakaraang linggo.

Ito ang ikalawang taon na nagwakas ang Pilipinas nang walang dala mula sa torneo simula nang sumali sila noong nakaraang taon para maghanda para sa 2023 FIFA Women’s World Cup.

Ang koponang Finland, na tumalo rin sa Filipinas sa iskor na 4-0 sa isang friendly match, ang nag-kampeon sa Pinatar Cup matapos talunin ang Scotland, 1-1 (5-4).

Sinabi ni Filipinas head coach Mark Torcaso na ang pagharap ng mga Pinay sa mga koponan ng Europa ay magpapatalas sa kanila habang naghahanda sa hinaharap na mga paligsahan sa Asya.

“Inilalagay namin ang lahat ng mga batang babae sa lahat ng kampo na gusto naming labanan,

ang pinakamahusay na mga koponan at maging mas mahusay,”sabi ni Torcaso.

“So, we will work on our defensive attributes and constantly fine-tune ang mga ito dahil gusto naming matiyak na nakuha namin iyon sa pagpasok natin sa susunod na taon.”

“Gusto naming tiyakin na patuloy naming gagawing matatag ang aming pundasyon habang binibigyan ng pagkakataon ang mga batang babae na maka score,” dagdag niya.