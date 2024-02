Pistons lumuhod sa Knicks

NEW YORK (AFP) -- Binatikos ni Detroit coach Monty Williams ang mga referees ng National Basketball Association sa paggawa ng "pinakamasamang tawag sa season" matapos bumagsak ang Pistons sa huling hingal na 113-111 na pagkatalo sa New York Knicks noong Lunes.

Isang kapanapanabik na sagupaan sa Madison Square Garden ang tiyak na pumabor sa Knicks sa mga huling segundo, nang mabigo ang mga opisyal na parusahan si Donte DiVincenzo ng New York para sa isang tahasang foul kay Pistons forward Ausar Thompson habang ang dalawa ay nagtutunggalian para sa isang maluwag na bola sa pangunguna ng Detroit, 111 -110.

Nabawi ng Knicks ang possession sa kaguluhan, na nagbigay-daan kay Jalen Brunson na ilipat ang bola kay Josh Hart na nagmaneho sa naging panalong layup bago nagdagdag ng free throw para selyuhan ang tagumpay.

Nang maglaon, inamin ni NBA referee James Williams na nagkamali ang mga opisyal at dapat ay nagpatawag ng foul kay DiVincenzo.

"Upon postgame review we determined that Thompson gets to the ball first, and then was deprived of the opportunity to gain possession of the ball," saad ni Williams. "Therefore, a loose ball foul should have been whistled on New York's Donte DiVincenzo."

Ngunit ang mea culpa ng opisyal ay hindi malamang na makapagpatahimik kay Pistons coach Williams, na nagliliwanag sa officiating howler sa kanyang post-game press conference.

"We had a chance to win the game and the guy dove into (Thompson's) legs and there was a no call," sabi ni Williams. "That's an abomination. You cannot miss that in an NBA game. Period."

Sinabi ni Williams na ang Detroit -- na nasa ilalim ng Eastern Conference na may pinakamasamang rekord sa liga - 8-49 -- ay nagtaas ng mga hinaing sa officiating sa NBA sa pamamagitan ng mga pormal na channel sa unang bahagi ng season na ito.

"The absolutely worst call of the season," sabi ni Williams.