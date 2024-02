NUGGETS PINATAOB ANG WARRIORS

SAN FRANCISCO (AFP) -- Ipinost ni Nikola Jokic ang kanyang ika-18 triple double ng season para pangunahan ang 119-103 panalo ng reigning National Basketball Association champion Denver sa Golden State noong Linggo.

Ang 29-year-old Serbian center, isang two-time NBA Most Valuable Player, ay may 32 points, 16 rebounds at 16 assists plus four steals habang si Jamal Murray ay nagdagdag ng 27 points para sa Nuggets.

Si Klay Thompson ay nagmula sa bench upang pangunahan ang Warriors na may 23 puntos, ngunit wala sa ikalawang kalahati, habang si Stephen Curry ay nagdagdag ng 20 sa laban ng nakaraang dalawang NBA title winners.

"They are literally the Warriors. They are champions. They are a tough team to beat," sabi ni Jokic. "But 103 points in this arena is really good for our defense."

Iyon ang ikatlong laro ni Jokic sa karera na may hindi bababa sa 30 puntos, 15 rebounds at 15 assists -- pumasa kay Wilt Chamberlain para sa pangalawa sa pinakamaraming kasaysayan ng NBA sa likod ni Oscar Robertson.

Ito rin ang pang-anim na laro ni Jokic sa karera na may 15 rebounds at 15 assists para maipasa si Magic Johnson para sa ikaapat sa all-time list.

Si Jokic, na tumama ng 13-of-24 shots mula sa sahig, ay naging unang NBA player na may 14 rebounds at 14 assists sa tatlong magkakasunod na laro.

May 16 puntos si Thompson sa unang quarter sa 4-of-6 3-point shooting, ngunit isinara ng Nuggets (39-19) ang ikalawang quarter sa isang 14-0 run para mapantayan ang 61-61 sa half-time, pagkatapos ay bumangon. mula sa isang 14-0 run sa unang bahagi ng ikatlong quarter upang sakupin ang command.

"That run 14-0 at the end of the second quarter when we got the game back into control, and we went up 10 points in the third quarter, I think that stretch helped us take control and we controlled the game the whole way," sabi ni Jokic.

Ito ang ikapitong sunod na tagumpay ng Denver sa mga laro laban sa Golden State (29-27) at ika-10 sa kanilang nakaraang 11 laban.

Sa Philadelphia, umiskor ang Greek star na si Giannis Antetokounmpo ng 30 puntos, humakot ng 12 rebounds at nagpasa ng siyam na assists para pamunuan ang 119-98 pagkatalo ng Milwaukee.

Nakolekta ng bagong coach ng Bucks na si Doc Rivers ang tagumpay laban sa kanyang dating club, ang 76ers ay pinaalis si Rivers noong Mayo pagkatapos ng tatlong season na gumabay sa prangkisa. Kinuha ng Milwaukee si Rivers noong nakaraang buwan upang palitan ang pinaalis na si Adrian Griffin.