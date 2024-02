Apat patay sa sunog

Apat na katao ang naiulat na nasawi matapos umanong makulong sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Tinago, Cebu City nitong Martes ng madaling araw.

Batay sa mga ulat, nangyari ang sunog dakong 1:45 am, at naapula dakong 5 a.m. at ang mga nasawi umano ay isang ginang, isang lalaki at dalawang menor de edad.

Walong katao rin ang nasugatan matapos magtamo ng mga paso sa katawan.

Kinilala naman ni Monaliza Otadoy na mga magulang niya at mga kapatid ang mga nasawi: ang mag-asawang Parolito, Rosita, at magkapatid na sina Joseph at Jeffrey,

Nasa 10 bahay ang nasunog, at 30 pamilya ang naapektuhan.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang pinagmulan ng sunog na tinatayang aabot sa P7 milyon ang halaga ng pinsala.