Pagpadentista dapat saklaw ng PhilHealth

Ayon sa Philippine Dental Association, 72 porsyento ng populasyon o 7 sa bawat 10 mamamayan ay may sirang ngipin, samantalang 5 sa bawat 10 tao naman ang may problema sa gilagid. Ang tugon nito sa nasabing problema ay hikayatin ang tao na ugaliing maglinis ng ngipin upang hindi humantong sa pagkasira nito at manatiling malusog ang gilagid.

Ngunit paano naman ang mayroon nang sira o sumasakit na ngipin dahil sa bakbak na ang enamel at litaw na ang laman o tissue na kumikirot kung tinatamaan ng pagkain, tubig o hangin? Dapat ay may panlunas rin dito. Sa madaling salita, dapat ay nakakapagpadentista rin sila.

Bagaman may mga dentista sa mga barangay health center at pampublikong ospital na nagsisilbi, sadyang kulang sila sa dami ng pasyente. Ang mga hindi makapila sa mga pampublikong ospital o hindi umabot sa cut-off na oras at hindi na maisama sa mga pasyenteng aatupagin sa isang araw, ay nagtitiis na lamang sa sakit at uulit na bumalik sa pila sa ibang araw.

Mayroon mang opsyon na dumulog sa pribadong dentista, mahal naman ang bayad rito at marami ang walang kakayanan magbayad. Tuloy, hindi rin sila makapagpadentista.

Kabilang ang pagpapalinis ng ngipin, pagtatapal ng butas dito, pagtatanggal ng plaque o namumuong dumi at pagbunot ng sirang ngipin sa mga serbisyo ng dentista. Kung kinakailangan ito ng bata, dapat ay madadala sila ng mga magulang sa dentista gamit ang PhilHealth na hinuhulugan nila buwan-buwan. Ang kanilang kontribusyon ay dapat na nagagamit sa serbisyong dental mapa-pribado o mapa-pampublikong dentista. Subalit hindi ito pwede kung hindi muna ipapasok sa ospital ang pasyente o ipalilista sa programang Konsulta ng PhilHealth. Mangilan-ngilan rin lang ang mga dental clinic at karamihan ay hindi tumatanggap ng PhilHealth bilang pambayad at ang gusto ay cash.

Dahil sa ganitong hadlang, hindi maayos na nakakapagpadentista ang maraming mamamayan, kahit mismong mga miyembro na ng PhilHealth at updated ang hulog.

Dapat ay magamit ang PhilHealth ng ninuman sa pagpapadentista sa sarili o sa mga anak sa kahit anong dental clinic, pribado o pampubliko man. Sa mga barangay health center naman, dapat ay laging may dentistang nakatalaga upang pagsilbihan ang maraming pasyente at mayroon itong mga kailangang gamot na maibibigay sa pasyente gamit rin ang hinulugang PhilHealth.