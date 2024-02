CELTICS TULOY ANG PANALO

New York, United States -- Umiskor si Jaylen Brown ng 30 puntos at nagdagdag si Kristaps Porzingis ng 22 nang iunat ng Boston Celtics ang kanilang sunod-sunod na panalo sa NBA sa walong laro noong Sabado nang talunin ang New York, 116-102.

Ang Celtics ay umunlad sa pinakamahusay na rekord ng NBA sa 45-12 at pinalakas ang kanilang sunod na panalo sa isang season high habang pinauna ang kanilang Eastern Conference lead sa ikalawang puwesto ng Cleveland sa walong laro.

Nagdagdag si Jayson Tatum ng 19 puntos, anim na rebound at anim na assist habang ang Boston ay may anim na scorer sa double figures.

"We've got so many good players on our team," sabi ni Tatum. "We always talk about respecting each other's space. It's about understanding it's a rhythm game. It's going to come back to you eventually."

Sinabi ni Tatum na ang mga manlalaro ay gumagamit ng pangmatagalang diskarte, na isinasaisip na ang pangkalahatang layunin ay isang titulo ng NBA sa Hunyo.

"We have a really good team and we understand the important goal, what we're really trying to accomplish, so every single night we're trying to share the love, play the right way and make sure we win more often than not," saad ni Tatum.

Si Jalen Brunson ay may pinakamataas na laro na 34 puntos at siyam na assist para pamunuan ang Knicks, na bumagsak sa 34-23.

Si Porzingis, na nagsimula sa kanyang karera sa NBA kasama ang Knicks noong 2015, ay lumubog ng dalawang 3-pointer at umiskor si Brown ng limang puntos sa 17-5 third-quarter na pagtakbo ng Boston na nagbigay sa Celtics ng kanilang pinakamalaking pangunguna sa puntong iyon sa 84-71. sa 97-84 na abante pagkatapos ng tatlong quarters -- naitama ng Celtics ang 68% ng kanilang mga shot mula sa sahig pagpasok ng fourth quarter.

Pinananatili ng Boston na walang score ang Knicks sa loob ng limang minuto sa gitna ng fourth quarter para tulungang maselyo ang kapalaran ng New York, na inaabot ng Celtics ang lead hanggang sa 20 puntos.

Sa Minneapolis, inagaw ng Minnesota Timberwolves ang nag-iisang pagmamay-ari ng Western Conference lead sa pamamagitan ng 101-86 tagumpay laban sa Brooklyn.

Umiskor si Anthony Edwards ng 29 puntos at nagdagdag si Karl-Anthony Towns ng 28 upang pukawin ang T-Wolves, na umunlad sa 40-17, isang kalahating laro sa unahan ng Oklahoma City na may pangalawang pinakamahusay na record ng NBA.

Bumagsak ang Nets sa 21-35 sa kanilang ikaapat na sunod na pagkatalo.

Sa isa pang laro ng gabi, ang three-point play ni Paolo Banchero sa 0.1 ng isang segundo ang natitira ay nagbigay sa Orlando Magic ng 112-109 panalo sa Detroit. Ibinaon ni Banchero ang game-winning jumper habang na-foul at idinagdag ang free throw para sa dramatikong tagumpay.

"It was important," sabi ni Banchero. "It was a hard game and I've been sick. I've been feeling terrible. I just give credit to my teammates. They lifted me up the whole game. I don't know why I'm crying. It was a hard game. I'm proud of my team."

Ang 15 puntos ni Banchero ay nanguna sa walong double-figure scorer para sa Orlando, na umunlad sa 32-25, kapantay ng Indiana para sa ikaanim sa Silangan.

Ang Pistons, sa pangunguna ng 26 puntos ni Cade Cunningham, ay bumagsak sa NBA-worst 8-48 na may ikalimang sunod na pagkatalo.

Ang free throw ni Franz Wagner ang nagbigay sa Orlando ng 109-105 lead sa nalalabing 96 segundo.

Sumagot si Cunningham sa pamamagitan ng jumper at layup para sa Detroit, na hinatak ng huli ang Pistons level sa 109-109 may 12 segundo ang natitira, na nagtakda ng entablado para sa kabayanihan ni Banchero.