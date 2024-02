Parusa ng estudyante dahil sa buhok kinampihan ng korte

Isang 18-anyos na estudyante na pinarusahan ng kanyang paaralan dahil sa mahaba niyang buhok ang natalo sa labanan sa korte noong Huwebes nang panindigan ng isang hukom ang aksyong pagdisiplina sa kanya.

Si Darryl George, 18, ay may buhok na parang lubid na tinatawag na locs. Naka-pin sa kanyang ulo ang mga locs.

Mula noong nakaraang Agosto, siya ay nahiwalay sa kanyang mga kaklase at nahaharap sa iba pang mga parusa sa Barbers Hill High School, sa labas ng Houston, Texas. Tutol kasi ang paaralan sa kanyang estilo ng buhok na labag sa isang dress code.

Sinabi ng paaralan na ang kanyang buhok ay hindi sumusunod sa panuntunan ng paaralan dahil ito ay may haba na umaabot "sa ibaba ng tuktok ng isang kwelyo ng T-shirt, sa ibaba ng mga kilay, at/o sa ibaba ng mga earlobe kapag pinababa."

Sinabi ng mga abogado ni George na ang hairstyle ay protektado ng isang batas na tinatawag na Texas CROWN Act, na nagsasabing ang isang patakaran sa distrito ng paaralan ay "maaaring hindi magdiskrimina laban sa isang texture ng buhok o proteksiyon na hairstyle na karaniwan o nauugnay sa kasaysayan sa lahi." Hindi nito binanggit ang haba ng buhok.

Nagsampa ng kaso ang pamilya ni George at sa pagdinig ng korte noong Huwebes, sinabi ni Judge Chap Cain na hindi nilalabag ng patakaran ng Barbers Hill ang batas na iyon.

"Hindi ginagawa ng CROWN Act na labag sa batas ang mga bahagi ng damit at pag-aayos ng Barbers Hill na naglilimita sa haba ng buhok ng mga lalaking estudyante," sabi ni Cain, ayon sa mga ulat ng balita.

Sinabi ni Candice Matthews, isang tagapagsalita para sa pamilyang George, na lumuha ang bata sa silid ng hukuman pagkatapos ng pagdinig.

"Ginawa ni Darryl ang pahayag na ito, at sinabi sa akin ito nang diretso nang may luha sa kanyang mga mata, 'Lahat ng dahil sa aking buhok? Hindi ko makuha ang aking pag-aaral dahil sa buhok? Hindi ko makasama ang mga kaklase ko at masiyahan sa aking junior year, dahil sa buhok ko?'" sabi ni Matthews.