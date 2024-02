Mga ‘mangkukulam’ pinainom ng lason

Walong kababaihan na inakusahan ng pangkukulam sa bansang Guinea-Bissau sa kanlurang Aprika ang namatay dahil sa pagkalason, ayon sa ulat ng isang mataas na opisyal sa Agence France-Presse noong Huwebes.

Matapos ang isang biglaang sakit na kumitil sa buhay ng dalawang bata sa Culade, sa rehiyon ng Cacheu, sinisi ang mga babae at pinilit sila ng isang animistang pari na uminom ng lason.

Ang walong kababaihan, pawang may edad na higit sa 50, ay namatay at 21 iba pa ay naospital sa lokal na kabisera ng Sao Domingos, sabi ni Carlos Sanha, isang senior administrative official sa bayan.

"Patuloy itong umuulit sa lugar na ito," kung saan nananatiling matatag ang mga tradisyonal na paniniwalang animista, sabi ni Sanha, tinutukoy ang pangkukulam.

"Layon naming gawin ang mga desisyon na kailangan upang wakasan ang mga kasanayang ito mula sa mga panahon ng ninuno.

"Nakakalungkot at hindi katanggap-tanggap sa ika-21 siglo. Hindi na natin matitiis ang mga ganitong gawain," dagdag niya.