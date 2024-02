Kim Chiu deadma sa second chances

Hindi pala naniniwala ang It’s Showtime host na si Kim Chiu sa second chances.

Nang matanong kasi siya ni Vhong Navarro sa Expecially For You segment ng It’s Showtime ay sinabi niyang hindi na niya babalikan ang isang ex boyfriend kahit na gumawa pa ito ng effort para makipagbalikan.

“Halimbawa babalik, hindi ba nilaban mo naman tapos nawala pero kapag gusto pang bumalik, papayagan mo pa bang bumalik?” tanong ni Vhong sa dalaga.

“Ako kasi yung taong kapag iniwan na ako, ba’t mo ako iniwan di ba?’ So, hindi na,” sagot ni Kim.

“Iba-iba naman yan… Saka, kapag nandoon ka na, hindi mo talaga masasabi. Wala talagang makakapagsabi kung ano ang magiging desisyon mo kapag nandoon ka na,” dagdag pa ni Kim.

Anyway, marami ang na-happy sa sagot ni Kim. Nag-agree ang mga netizens sa sinabi niya.

“Oo nman kim mkka hanap k rin ng tamang guy para sayo.. godbless u kim.. your so blessed.”

“Good tama yn kim madami png lalake n mas higit p s kanya.”

“D right guy will come for you..just be patience..coz ur a good woman full of passion,gods fearing and understanding...gbu kim.”

“Move On ....Walang Problema.... Ang Yaman Mo ANAK.... Maraming Guys sa MUNDO.. .. Select Wisely. Godbless.”

***

Naging viral sa Tiktok ang short video nina Andrea Brillantes and Antonette Gail.

Humataw sa sayaw ang dalawa sa Tiktok page ni Antonette and as expected, umani ito ng more than 1.7 million views.

Sa comment section ay na-reveal na talagang ang daming fans ni Blythe at talagang nag-subscribe ang fans nito kay Antonette dahil kasama nito ang Kapamilya actress.

“napapunta ako Dito Kasi andito SI Blythe..kung asan sya andun din kami.”

“following you na ako bec. of Blythe.”

“follow n kita KC love ko.si.blythe.”

“gandang Hindi nakakasawa..napakabait at totoong tao talaga...love you blithe.”

“wow finally nagsama narin kayong dlwa...Ang dalawang magaganda.”

Da hu si Antonette? Siya ang dyowa ni Whamos Cruz na isa ring content creator.

***

Mapapanood na rin sa iba’t ibang bahagi ng mundo ang mga bagong palabas ng ABS-CBN na “Best 10 Bets,” “First Bite,” at “Diamond Hunt” na nagpapakita ng makulay na kulturang Pinoy kada Sabado at Linggo sa TFC, iWantTFC, and TFC IPTV.

Isang mainit na diskusyon ng kanilang top 10 lists sa entertainment at pop culture ang ibibida ng sikat na host na si Butch Francisco kasama si film preservation advocate Leo Katigbak sa “Best 10 Bets.”

Mula sa kanilang top 10 na teleserye, pelikula, best Filipino actresses, love teams at pinaka iconic na beauty queens, pag uusapan dito ang makulay na mundo ng showbiz noon at ngayon.

Panoorin ang “Best 10 Bets” kada Linggo, 2 PM (Pacific), 2:45 PM (Saudi/London), 2:15 PM (Asia), 4:15 PM (Guam), and 5:15 PM(Sydney).

Isang nakaka takam na food trip naman ang hatid ng digital content creator na si Jayzar Recinto sa “First Bite” kung saan dadayuhin niya ang pinaka kakaiba at pinaka masasarap na pagkaing Pinoy na matatagpuan sa iba’t ibang parte ng Pilipinas.

Mapapanood ito kada Sabado, 4:55 PM(Pacific), 5:40 PM (Saudi/London), 4:35 PM(Asia), at 6:35 PM (Guam).

Kakaibang thrill at adventure ang dala ng “Diamond Hunt” kung saan maglalaban laban ang labing-apat na hunters para makuha ang P300,000 prize na nakatago sa loob ng Masungi Georeserve sa Baras, Rizal.