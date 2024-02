ANCAJAS HANDA NA SA SAGUPAAN

TOKYO, Japan — Nagkaroon ng moment of suspense nang tumapak si Jerwin Ancajas sa timbangan noong Biyernes sa Tokyo Dome Hotel.

Ang Filipino southpaw, na humahamon kay defending World Boxing Association bantamweight champion na si Takuma Inoue Sabado ng gabi, ay kinailangang maghubad nang medyo lumampas sa 118-lb limit sa kanyang unang pagsubok.

Sa desperadong pagtatangka na masakop ang timbangan, kinailangan ni Ancajas na tanggalin ang kanyang boxer brief habang ang puting tuwalya na hawak ng isang Japanese boxing official ay kailangang ilagay sa harap.

Para sa isang segundo o dalawa, si Ancajas at ang kanyang mga handler ay napabuntong-hininga, sa takot na kailangan niyang alisin ang labis na bagahe at posibleng makapinsala sa kanyang katawan.

Sa kabutihang palad, ang paglipat ay nagbunga dahil ginawa ni Ancajas ang bigat.

Ang kanyang timbang: 117 3/4 lbs.

Ilang sandali bago ang turn ni Ancajas, si Inoue, na nakasuot ng makintab na kulay purple na damit na panloob, ay madaling tumaba, na tumama sa 117 3/4.

Kaagad pagkatapos ng weigh-in, inihatid si Ancajas sa isang katabing lugar para makapagsimula na siyang mag-rehydrate.

Una, nilagok niya ang isang bote ng sports drink bago kumain ng pasta at broccoli dish habang sinimulang idokumento ng ilan sa kanyang mga tagasuporta pati na rin ang mga content creator ang bawat galaw ni Ancajas.

Ang kanyang mukha ay isang larawan ng kaginhawaan dahil sa kanyang kasaysayan ng pagkakaroon ng mga kahirapan sa pagpapabigat.

Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil kailangan niyang makabuo ng solidong pagpapakita laban kay Inoue, na gagawa ng unang pagtatanggol sa titulong napanalunan niya halos isang taon na ang nakararaan.

“I want to bring home the title. I want to become a world champion once more,” saad ni Ancajas, na sa edad na 32, ay may tsansang maging isang two-division champion kasunod ng kanyang anim na taong paghahari bilang International Boxing Federation super-flyweight ruler mula 2016 hanggang 2022.

Tulad ni Ancajas, determinado rin si Inoue na panatilihin ang kanyang pagkakasakal sa sinturon.

Ang nakababatang kapatid ng hindi mapag-aalinlanganang super-bantamweight king at pound-for-pound star na si Naoya, si Takuma ay pumasok sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena na may 18-1 record na may apat na knockouts.

Si Ancajas, na may saganang karanasan sa pakikipaglaban sa ibayong dagat at maging sa palaban, ay may 34-3-2 marka na may 23 knockouts.

Kilala sa kanyang talino sa singsing at kapangyarihan, kailangang umiskor ng panalo si Ancajas para panatilihing may kaugnayan ang kanyang sarili habang ang pagkatalo ay maaaring mangahulugan ng pagtatapos sa isang makulay na karera.

Ngunit batay sa kanyang ginawa nitong mga nakaraang buwan, nananatiling masigla at motibasyon si Ancajas.

Ang tagumpay ay magbibigay sa Pilipinas ng nag-iisang korona sa mundo sa boksing.