PBA BABALIK SA NINOY AQUINO STADIUM

Magbabalik muli ang Philippine Basketball Association sa Ninoy Aquino Stadium sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon.

Batay sa iskedyul na inilabas ng liga noong Huwebes, ang NAS na pag-aari ng gobyerno ay kabilang sa mga venue na magho-host ng Philippine Cup games bukod sa Philsports Arena, Mall of Asia Arena, Smart Araneta Coliseum, at Caloocan Sports Complex.

Orihinal na itinayo noong 1950s ngunit ni-renovate at ipinangalan sa yumaong Sen. Benigno Aquino Sr. noong 1989, ang NAS ay nag-host ng maraming malalaking lokal at internasyonal na paligsahan pati na rin ang mga collegiate na kaganapan sa panahon ng kalakasan nito noong 1980s at 1990s.

Bagama't sumailalim ito sa panibagong facelift nang mag-host ang bansa ng 19th Asian Games noong 2019, ang pinaka-kahanga-hangang pagbabago ay nangyari noong nakaraang taon nang ito ay nagsilbing isa sa mga practice venue para sa FIBA ​​Basketball World Cup.

Bilang tanda ng pasasalamat, ang Samahang Basketbol ng Pilipinas ay nagbigay ng World Cup wooden floor sa Philippine Sports Commission, na inilagay nito sa NAS.

Ang huling beses na ginanap ng PBA ang kanilang mga laro sa NAS ay noong 2 Hulyo 2010 kung saan ang Barangay Ginebra ay nagtalo sa Rain or Shine, 115-88, habang tinalo ng San Miguel Beer ang BMeg, 88-83, upang makuha ang huling semifinal berth ng Fiesta Conference.

Sinabi ni PBA commissioner Willie Marcial na natutuwa silang bumalik sa NAs at, sana, makapaglaro din sila sa kalapit na Rizal Memorial Coliseum dahil kung tutuusin, ang incumbent PSC chairman ay si Richard “Dickie” Bachmann ay dating miyembro ng PBA board of governors.

“I was there at the Ninoy Aquino Stadium talking with PSC chairman Bachmann,” sabi ni Marcial.

“We looked around it and it was impressive. I hope the refurbishment of Rizal Memorial Coliseum will be done so that we can have a match between San Miguel and Meralco,” dagdag niya.

Kung sakaling matuloy ang mga laro sa RMC, hihilingin niya sa Beermen at sa Bolts na magsuot ng retro na uniporme sa kompetisyon upang magdagdag ng bahid ng nostalgia sa affair.

“I will ask those teams to wear retro jerseys. Chairman already said ‘okay,’” sabi ni Marcial. “We might have a game here in Rizal this season because they will add a new flooring and goal. But for sure, we will be playing at Ninoy.”

Samantala, ang mga koponan na maaaring ihatid sa exit door o hindi makatakbo sa playoffs ng Commissioner's Cup ay magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng maagang impresyon sa Philippine Cup na magbubukas sa Pebrero 28 sa Ynares Center sa Lungsod ng Antipolo.

Ang NorthPort, na napunta sa No. 6 sa pagtatapos ng elimination round ng nakaraang kumperensya bago maalis sa playoffs ng Barangay Ginebra, ay magkakaroon ng pagkakataong bumawi sa pagharap nito sa muling pagtatayo ng NLEX squad sa main game ng naka-iskedyul na double header sa 7:30 p.m.