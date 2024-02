Obispo sa Australya nahaharap sa kasong panggagahasa, pangmomolestiya

Isang obispo sa Australia ang nahaharap sa kasong panggagahasa at pangmomolestiya.

Si Emeritus Bishop Christopher Alan Saunders ay inaresto sa Western Australia noong Miyerkules ng gabi matapos siyang imbestigahan ng Vatican. Naging isa siya sa mga pinakanakatataas na Katoliko sa bansa na kinasuhan ng mga krimen sa sex.

Sinabi ng pulisya na siya ay sinampahan ng 14 na bilang ng paglabag sa batas at malaswang pag-atake at dalawang bilang ng pakikipagtalik nang walang pahintulot -- isang legal na termino para sa panggagahasa.

Ang 74-anyos, na nakatakdang humarap sa korte sa Huwebes, ay sinampahan din ng tatlong bilang ng "indecently dealing with a child" sa pagitan ng 16 at 18 years old.

Ang Arsobispo ng Perth na si Timothy Costelloe, ang presidente ng Australian Catholic Bishops Conference, ay nagsabi na ang mga paratang ay nakababalisa.

"Tama at nararapat, at talagang kinakailangan, na lahat ng mga naturang paratang ay masusing imbestigahan," aniya sa isang pahayag.

Ipinapakita ng mga dokumento ng korte ang mga di-umano'y pagkakasala ni Saunders na naganap sa pagitan ng 2008 at 2014.

Sa loob ng mahigit 20 taon, pinamunuan ni Saunders ang Diocese ng Broome, isang malawak na baybaying rehiyon sa hilagang-kanluran ng Australia na may dose-dosenang malalayong komunidad ng Aboriginal.

Huminto siya bilang obispo noong 2020 nang unang lumabas sa lokal na media ang mga paratang ng sekswal na pang-aabuso -- ngunit pinanatili ang titulo niyang "emeritus bishop."

Nabigo ang isang paunang imbestigasyon ng pulisya na makahukay ng sapat na ebidensya para kasuhan si Saunders, na naging matatag sa kanyang pagtanggi.

Ngunit sa patuloy na tsismis na umiikot sa clergyman, ang Vatican ay naglunsad ng sarili nitong pagsisiyasat noong 2022 gamit ang malawak na kapangyarihan na unang itinatag ni Pope Francis.

Ang mga kumpidensyal na natuklasan ng simbahan ay ibinahagi sa mga pulis, na pagkatapos ay muling binuksan ang kanilang imbestigasyon.