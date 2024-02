Minahan ng ginto gumuho, 16 patay

Hindi bababa sa 16 na tao ang namatay nang gumuho ang isang ilegal na minahan ng ginto sa kagubatan ng katimugang Venezuela, sinabi ng mga opisyal noong Miyerkules.

Nangyari ang insidente noong Martes sa minahan ng "Bulla loca" sa estado ng Bolivar, pitong oras na biyahe sa bangka mula sa pinakamalapit na bayan ng La Paragua, kung saan ang mga miyembro ng pamilya ay naghihintay ng balita.

Nagbigay ang mga opisyal ng magkasalungat na account ng bilang ng mga patay.

Ang kalihim ng seguridad ng mamamayan ng Bolivar, si Edgar Colina Reyes, ay nagsabi na 16 katao ang patay. Sinabi ni Pangulong Nicolas Maduro na 11 pa ang nasugatan.

"Ipinarating ko ang aking pakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga taong ito na sa kasamaang palad ay namatay sa aksidenteng ito," sabi ni Maduro sa telebisyon ng estado.

Ngunit kaninang madaling araw, sinabi ni Yorgi Arciniega, alkalde ng munisipalidad ng Angostura, sa Agence France-Presse na humigit-kumulang 23 mga bangkay ang nakuha, kabilang ang 15 na dumating sakay ng bangka sa La Paragua at halos walo pa sa kanilang paglalakbay.

Ang Deputy Minister of civil protection Carlos Perez Ampueda ay naglabas ng isang video ng insidente sa X, at tinukoy ang "isang napakalaking" bilang ng namatay, bagama't hindi sinabi kung ilan. May 200 katao ang nagtatrabaho sa minahan, ayon sa mga opisyal.

Ang video ay nagpakita ng dose-dosenang mga tao na nagtatrabaho sa mababaw na tubig ng isang open pit mine nang dahan-dahang gumuho ang isang pader ng lupa sa kanila. Ang ilan ay nakatakas habang ang iba ay nilamon.

Si Mayor Arciniega, na naunang nagsalita tungkol sa 15 katao na nasugatan, ay nagsabi na apat ang dinala sa bangka sa La Paragua noong Miyerkules ng hapon upang magamot.

Sinabi ni Reyes na ang mga nasugatan ay dinadala sa isang ospital sa kabisera ng rehiyon na Ciudad Bolivar, apat na oras mula sa La Paragua, na nasa 750 kilometro sa timog-silangan ng kabisera ng Caracas.