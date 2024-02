Maymay Entrata, gandang pang-Miss Universe

Ngayong opisyal na ipinakilala na ang mga kandidata sa patimpalak kagandahan na Miss Universe Philippines, mayorya sa balana at madlang pipol, buo ang pag-asa at pananalig na sa takda at tamang panahon, maging kandidata nito ang Amakabogera hitmaker Maymay Entrata.

Ang kanyang kaanyuan, morena skin at super model attitude at prowess, ang sangkabaklaan at beauty pageant aficionados, kumpiyansa na the next big thing after Catriona Gray si pretty young miss Marydale.

Malaking puntos rin na ang talambuhay ni Fourth Miss Universe Queen Cat, sa isang drama anthology dati ay si Maymay ang nagbigay buhay.

Kung positibo ang pagtanggap sa paging universally beautiful ni Entrata, pangmalakasan naman ang panlilibak ni tinatanggap ni Awra Briguela kasi nga sa Ekis, may lumabas itong larawan kung saan may nag-iingay na mga hitad ma idinideklarang magkawangis ang nenita maricon at si Queen Cat. Kaya alam niyo kung gaano kalala ang pagratrat sa kuwestiyonableng ganda ni Maricon Mcneal.

Tila matatagalan pa bago mapatawad si Awra sa kapangahasang ginawa niya sa isang lalaki na nauwi sa bardagulan, iskandalo at demandahan.

Si Liza Soberano dati, bago pa ito mag-Hollywood, marami ang humihakayat na sumali sa Ms. Universe Philippines. Marami ang nakakatanda na ang aktres ang nagbigay buhay sa paglalakbay ni 3rd Filipina Miss Universe Pia Wurtzbach sa drama anthology rin.

Kay Maymay Entrata, palong-palo ang iyong Amakabogera anthem dahil nga si Adrian Matthew Alabado, na kasalukuyang namamayagpag sa isang international drag contest, ginamit ang kanyang awit at ginawang “AmaFilipina” na talaga namang malakasang sing at dance paandar nito.

Kaya Maymay Entrata, sumangayon ka sa panawagan na lumahok sa Miss Universe Phiippines dahil sure na sure mangangabof at makokoronahan ka.

***

May opisyal na pahayag na si Dominic Roque, na mula sa Fernandez at Singson Law Firm, patungkol sa mga alegasyong na nagmula sa seasoned reporter Miss Cristy Fermin na naging paksa sa kanyang online vlog.

Sa isang online vlog rin, sina ginoong Bullet Jalosjos at Bong Suntay, isiniwalat ang bersyon ng kanilang mga katotohanan at itinanggi ang mga nagkakalatang alegasyon.

Si Ms. Fermin naman, itinanggi sa kanyang online palatuntunan ang pahayag nina ginoong Jalosjos at Suntay. Kahit kailan raw, hindi niya binigyan ng mga pangalan ang mga personahe sa kanyang bulag na paksa at ibang mga vlogger ang nagbigay sa mga pangalan nito.

Ano nga kaya ang susunod na kabanata matapos ang mga opisyal na pahayag, paliwanag at pagtatanggi?

Aabot kaya ito sa demandahan? O makukuha pa ito sa sinserong paumanhin at pribadong paghaharap-harao para magkapaliwanagan at magkaintindahan ang mga kasali sa usapin?

Tunay na kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari, huh! Super relevant at istariray pala talaga si Dominic Roque. Ang bongga!