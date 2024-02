Hating-kapatid

Mahalaga ang natamong kapayapaan sa Mindanao matapos itigl ng mga rebeldeng Muslim ang pakikidigma sa pamahalaan upang magkaroon ng sariling teritoryo nila. Itinatag ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na binubuo ng mga probinsyang may malaking populasyon ng mga Muslim at may sariling pamahalaan at kongreso.

Bahagi ng kasunduan sa kapayapaan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front ang pagsuko ng armas ng grupo at libu-libo nitong sundalo kapalit ng P100,000 bawat isa bilang pondo upang sila’y makapagsimula bilang sibilyan.

Sa 40,000 miyembro ng MILF na kabilang sa tinatawag na decommissioning, mahigit 23,000 na ang nakapagsuko ng armas. Inaasahan na makukumpleto ito sa susunod na taon.

Subalit nabalot sa kontrobersya ang MILF decommissioning nang umalingawngaw ang isang reklamo sa isang pagdinig ng Senado sa umano’y pagkaantala rito.

May nagreklamo na sa P100,000 na dapat tanggapin ng nagdidisarmang sundalo ng MILF ay kahati nila ang kanilang kumander. Hindi nagpakilala ang nagsumbong bilang seguridad sa kanyang buhay.

Kung totoo ang paratang, malaking anomalya ang paghahating-kapatid sa pera.

Ayon kay Mohajirin Ali, pinuno ng MILF Peace Implementing Panel Secretariat, iniimbestigahan na nila ang korapsyon. Ang sinumang nagkasala ay didisiplinahin, ani Ali.

Sapat na ba ang pagdisiplina sa mga kumander na nakikihati sa tulong pinansiyal na para sana sa sundalo ng MILF na magdidisarma? Anong klaseng disiplina ang ipapataw?

Sakaling may madisiplinang kumander, hindi ba ito papalagan o magdudulot ng hidwaan sa ranggo ng MILF? Ibabalik ba ang kinuhang kalahati ng P100,000 na ayuda?

Isa pang pangamba sa pakikihati ng kumander sa pera ay kung saan ginamit ito. Isang senador ay naghihinala na pinambili ito ng armas. Kung gayon, parang binigyan ng gobyerno ang kumander ng pondo upang makapag-armas. At kung totoo man ito, para saan ang biniling armas o saan ito gagamitin? Gagamitin ba ito sa paglaban muli sa gobyerno? O ipagbibili sa mga terorista o bandido? Paano ito tutugunan ng gobyerno at ng Bangsamoro.

Ngayong umiiral na ang kapayapaan sa Mindanao, sana ay tuloy-tuloy na ito para sa ikauunlad ng mga pamilyang Muslim roon pati na ang ibang mamamayan roon na hangad lamang ay mabuhay ng mapayapa at masaya.