Bianca Umali nangamba sa mga hiwalayan

Aminado ang aktres na si Bianca Umali na talagang nagkaroon siya nang pangamba matapos ang sunod-sunod na balitang hiwalayan ng ilan sa mga kakilala niya sa showbiz at ayon sa dalaga, talagang natakot siya sa tinatawag na “breakup season” sa showbiz.

Sa isang panayam, inamin ng dalaga na talagang kinabahan siya sa mga nababalitaan niya.

“Nakakatakot ‘yung time na ‘yun kasi tuloy tuloy ‘yung mga naghihiwalay hindi lang basta-basta couple. Alam mong sila ‘yung mga poste ng love life dito sa Pilipinas,” saad ng dalaga.

Kahit daw si Bianca, hindi niya matiyak kung ano ang “future” nila ng boyfriend na si Ruru Madrid pero sinisuguro naman daw nilang dalawa na nasa sentro ng kanilang relasyon ang Panginoon.

“Para sa amin, hindi na rin namin ma-promise na walang mangyayaring masama sa amin na hindi kami mag-aaway, na hindi malalaman ng mga tao ‘yung nangyayari sa relationship namin,” sabi ni Bianca.

“But we had faith in the relationship parang we held on to knowing na ang center ng relationship namin is our faith, is God, so we gave it all to Him,” dagdag niya.

Sinabi rin ng Kapuso actress na mahirap talagang i-maintain ang isang relasyon kapag ika’y nasa entertainment industry.

“It is [harder] lalo for me, I value privacy a lot. Hindi ako gaanong ka-open book. I’m not an extrovert. It’s sad that some people think they know who you both are and how you both do things and handle the relationship. ‘Yung lahat ng judgment ba, it’s hard to get pass through that,” sabi ng dalaga.