Ancajas hindi magpapaka-kampante

TOKYO, Japan -- Sa kabila ng kanyang napakalinaw na bentahe laban sa defending champion na si Takuma Inoue, ang Filipino challenger na si Jerwin Ancajas ay tumanggi na madamay ng mga insinuation na ang kailangan lang niyang gawin para makuha ang World Boxing Association bantamweight crown sa Sabado ng gabi ay ang magpakita sa venue.

Naniniwala si Ancajas na walang dahilan para maging kampante dahil alam niyang papasok si Inoue na armado sa ngipin kapag pareho silang sumagot sa kampana sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena.

Sinasabi na si Inoue ay hindi kasing hard-hitting ng kanyang istimado na kapatid na si Naoya at na si Ancajas ay nagtataglay ng stopping power, pinaninindigan ng dating International Boxing Federation super-flyweight king na hindi siya magiging biktima ng sobrang kumpiyansa.

“My opponent is tough and is fighting at home,” saad ni Ancajas.

Bagama't ang mga pahayag ni Ancajas ay tila kahawig ng mga binibigkas noong mga beauty pageant, ang kanyang American promoter na si Sean Gibbons ay hindi nagpatinag sa anumang mga salita sa paghula na ang kanyang fighter ay lalabas na mananalo.

“I am not just 100 percent but it is actually 110 percent that Jerwin’s going to win Saturday night,” saad ni Gibbons.

Habang nagbibigay ng kredito sa kalidad ni Inoue, nararamdaman ni Gibbons na sapat na ang pangkalahatang kakayahan at kapangyarihan ni Ancajas para makita ang isang matinding pagbabago sa bantamweight landscape.

Gayunpaman, hindi binibili ni Ancajas ang walang takot na hula ni Gibbons bagama't inamin niyang inaabangan niya ang isang matunog na panalo kung isasaalang-alang na namamatay siya upang wakasan ang sunud-sunod na pagkatalo ng Pilipinas sa mga world title fights.

“That’s my main motivation. I badly want to give the Philippines a world title and this is what keeps me going,” sabi ni Ancajas.