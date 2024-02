QUIBOLOY NAGLATAG NG AKUSASYON LABAN SA AMERIKA

Inihayag ng kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy na mayroon umanong nangyayaring sabwatan sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at ilan umanong opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas upang “idispatsa” siya sa pamamagitan ng rendition na may kaugnayan sa mga kinakaharap niyang kaso sa US.

Sa isang audio message, sinabi ni Quiboloy na nalaman niya mula sa reliable sources na target umano ng US government bodies kabilang ang Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation na magsagawa ng rendition laban sa kaniya sa halip na extradition.

Ang ibig sabihin umano ng rendition ay kapag ang isang suspek na mayroong outstanding arrest warrant ay puwersahang dudukutin mula sa isang estado.

Ayon pa kay Quiboloy, hindi lamang umanpo rendition kundi elimination ang gagawin o kung nagkataon ay maaari umano siyang i-assassinate at sa pamamagitan ng rendition, maaaring pasukin ng mga awtoridad ang kaniyang compound anumang oras at dukutin siya.

Ilan pa sa mga akusasyon ni Pastor Quiboloy laban sa US ay nag-alok umano ito ng $2 million o katumbas ng P100 million na patong sa kaniyang ulo para sa ikadarakip niya at umano’y planong pagtatanim ng ebidensiya gaya ng bomba, baril maging mga droga laban sa kaniya base pa rin sa kaniyang source, bagay na babantayan umano ng kaniyang kampo.

Samantala, sinabi naman ni Pastor Quiboloy sa US na mas gugustuhin niya ma-extradite na lamang na siyang treaty ng ating bansa at sa katunayan ay nakahanda itong harapin ito.

Matatandaan na kasalukuyang nasa FBI most wanted list si Pastor Quiboloy dahil sa mga kinakaharap nito na kasong sex trafficking at bulk cash smuggling cases at iba pa.

Itinanggi naman Federal Bureau of Investigation ang umano’y alegasyon na mayroon itong $2 million na pabuya para sa ikadarakip ni Quiboloy at ng kaniyang dalawang associates na kasalukuyang wanted sa Estados Unidos dahil sa patung-patong na kaso.

Nilinaw ni FBI Public Affairs Specialist Laura Eimiller na bagamat mayroong arrest warrant laban kay Quiboloy, wala itong nalalaman hinggil sa alegasyon na mayroong iniaalok na pabuya para sa pagdakip kay Quiboloy at sa kaniyang kasamahan pa na sina Teresita Dandan at Helen Panilag.

Sa kasalukuyan, nahaharap si Quiboloy, na nagpahiwatig na nasa Pilipinas, sa 43 bilang ng magkakaibang kaso sa US subalit una ng pinabulaanan ito ng kampo ng kontrobersiyal na religious leader at self-proclaimed appointed son of God.