Kaila Estrada may bagong milestone

Aminado ang aktres na si Kaila Estrada na talagang super thankful siya sa mga blessings na natatanggap niya sa kanyang career lalo na’t ngayon ay ganap na siyang Kapamilya.

Kamakailan kasi ay naganap ang first- ever contract signing ng “Can’t Buy Me Love” star sa ABS-CBN at isa na itong ganap na Kapamilya star.

“I am very happy and proud to be a Kapamilya. And I will always be a Kapamilya for as long as you guys will have me. So thank you so much for this,” saad ni Kaila.

Matatandaang nagsimula ang showbiz career ng dalaga nang maging parte ito ng 2021 series na “Viral Scandal” at nagtuluy-tuloy ang magandang feedback sa kanya nang gampanan niya ang karakter bilang Sylvia sa hit teleserye na “Linlang”.

At sa pagpasok ni Kaila sa bagong yugto ng kanyang career bilang certified Kapamilya, nagbigay ng mensahe ang mga taong malalapit sa kanya at isa na nga rito ang kanyang ina na si Janice de Belen.

Bilang ina ay hindi mapigilan na maging emosyonal ni Janice dahil sa panibagong achievement ng kanyang anak.

“To my dearest daughter Kaila, know that I am very proud of you and I will always be proud of you. I wish you continuous success, but as you hold your head up high, also keep your feet on the ground,” saad ni Janice.

“Hayaan mo, anak. May contract ka na sa ABS. Hindi ka na anak ni Janice. Ako na ang magiging nanay ni Kaila. I love you!” sabi pa ng aktres.

Sa Instagram ay ibinahagi rin ng Kapamilya star ang ilang mga larawan na kuha mula sa kanyang contract signing.

“l’m so overwhelmed with gratitude for this incredible opportunity. It feels like just yesterday when I first stepped into the Star Magic office, with nothing but a dream and unwavering faith. Little did I know, l’d discover such purpose and a welcoming home here,” sabi ni Kaila.