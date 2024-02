9-taong anak binaril sa ulo ang ama

Isang 9-anyos na bata ang inaresto dahil sa umano’y pagbaril niya sa ulo ng kanyang 32-anyos na ama sa Tooele, Utah, Estados Unidos noong nakaraang linggo, ayon sa mga opisyal.

Tumambad sa mga rumespondeng pulis at emergency crew sa pamamaril sa isang tahanan sa Millcreek Way noong Biyernes ng gabi ang biktima na duguan at agad nilang isinugod siya sa malapit na ospital sa Salt Lake City, ngunit binawian siya ng buhay dahil sa tinamong sugat.

Sinabi ni Officer Colbey Bentley ng Tooele City Police Department na maaaring homicide pamamaril na inaalam ang motibo sa ngayon.

Ang pagkakakilanlan ng nasawi at ang hinihinalang bumaril ay hindi inilahad.

Sinabi ni Bentley na ang departamento ng pagsisiyasat ay abala sa pakikipanayam sa iba’t ibang miyembro ng pamilya at kapitbahay, ayon sa ulat ng KSL TV 5.

Ang pamamaril ng isang 9 anyos ay unang krimen na kinasasangkutan ng menor de edad sa komunidad at sa estado, ayon kay Bentley.

“Sa aking 8-taong trabaho, hindi pa ako nakakita ng ganitong krimen,” dagdag niya, ayon sa ulat ng KSL TV 5.