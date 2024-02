Lider ng Brazil ‘persona non grata’ sa Israel

Idineklara ng Israel na "persona non grata" ang pangulo ng Brazil na si Luiz Inacio Lula da Silva dahil sa paglalarawan niya sa kampanyang militar ng bansang Hudyo sa Gaza na maihahambing sa Holocaust.

Sinabi ng Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na si Lula ay "lumampas sa isang pulang linya," at sinabi ng Ministro ng Panlabas na si Israel Katz na si Lula ay "persona non grata sa estado ng Israel hangga't hindi niya binawi ang kanyang mga pahayag at humingi ng paumanhin."

Ang Holocaust ay tumutukoy sa pagpuksa ng Nazi Germany sa humigit-kumulang 6 na milyong Hudyo sa Europa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at tinawag ni Lula ang digmaan ng Israel sa mga teroristang Hamas sa teritoryo ng mga Palestino na "genocide."

Ipinatawag ni Katz ang embahador ng Brazil na si Frederico Meyer para sa isang pulong noong Lunes sa Yad Vashem Holocaust memorial center sa Jerusalem.

Gumanti naman ang Brazil at ipinatawag ng foreign ministry nito ang embahador ng Israel na si Daniel Zonshine para sa isa ring pulong. Ipinatawag rin si Meyer mula sa Tel Aviv para sa mga konsultasyon.

Ayon sa isang diplomatiko tumangging magpakilala, ang Brazilian Foreign Minister na si Mauro Vieira at Zonshine ay nagkaroon ng "malupit, ngunit naaangkop" na pag-uusap, dahil si Vieira ay "nagpakita ng kawalang-kasiyahan" sa pagtrato kina Meyer at Lula sa Jerusalem sa sitwasyon.

Kasama rito si Meyer na pinilit na makinig sa isang pahayag sa Hebrew "nang walang tagasalin” kaya hindi ito maunawaan," idinagdag ng diplomatiko.

Ang mga komento ng 78-taong-gulang na si Lula ay dumating habang naghahanda ang Brazil na mag-host ng isang pulong ng mga dayuhang ministro ng G20 noong Miyerkules at Huwebes.