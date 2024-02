Kai Sotto nais pumasok sa Gilas

Agad na pumirma si Kai Sotto nang malaman niyang si Tim Cone ang magsisilbing full-time head coach ng Gilas Pilipinas sa mga pangunahing internasyonal na kompetisyon.

Sinabi ng ama ni Sotto na si Ervin sa Daily Tribune na tuwang-tuwa ang kanyang anak na maglaro para kay Cone sa unang window ng FIBA ​​Asia Cup Qualifiers sa susunod na linggo sa Hong Kong at Pasig City at sa Olympic Qualifying Tournament ngayong Hulyo sa Riga, Latvia.

Si Ervin ay hindi estranghero sa sistema ni Cone – ang winningest mentor sa Samahang Basketbol ng Pilipinas na may 25 titulo.

Sa katunayan, naglaro siya para sa Cone sa Alaska mula 2008 hanggang 2011 at naging bahagi ng squad na namuno sa Fiesta Conference noong 2010. Ngunit matipid na naglaro si Ervin dahil ang Aces ay may malaking grupo tulad nina Sonny Thoss, Tony Dela Cruz at JR Reyes.

Bukod sa kanilang koneksyon, nagsilbi rin bilang assistant coach si Cone nang naglaro ang nakababatang Sotto para kay Chot Reyes sa FIBA ​​Basketball World Cup sa Maynila. Siya, gayunpaman, ay wala sa paligid nang ang kilalang American mentor ay tumawag ng mga shot sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

“If you only knew, he joined Gilas again because of Coach Tim. He’s excited to play for him because the things I preached to him all came from Coach Tim,” saad ng nakatatandang Sotto. “Discipline and integrity are the things Coach Tim always preaches. He would tell us to make our teammates better.”

Sinabi ni Ervin na si Cone ay akmang-akma kay Sotto at sa iba pang mga batang manlalaro.

“Coach Tim hasn’t changed,” saad ng ama ni Kai. “He’s honest with his system and how he communicates with his players. His system benefits the team and Kai.”

Naging headline si Sotto nang magpalipas ng oras bago pumayag na manood ng aksyon sa World Cup. Late siyang nagpakita at na-sideline dahil sa back injury na natamo niya sa National Basketball Association Summer League, bagay na hindi naging maganda kay Reyes at sa Samahang Basketbol ng Pilipinas management.

Ngunit kasama si Cone, ang 21-anyos na si Sotto ay higit na handang maglaro at isa sa mga unang nagpakita sa pagsasanay sa Inspire Sports Academy sa Laguna.