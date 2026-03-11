Lifetime fuel supply ni Hidilyn Diaz, 'drawing' lang pala?

Binunyag ng manager ni Hidilyn Diaz na “drawing” lang ang lifetime free fuel supply ng Filipino Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz.
Umingay ang pangalan ni Hidilyn matapos mapa-“sana all” ang mga netizens sa atleta, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na dulot ng giyera sa Middle East.
Natatandaan na nabigyan siya ng lifetime fuel incentives matapos masungkit ang pinakamataas na parangal para sa 2020 Tokyo Olympics weightlifting competition.
Sa Instagram post ng kanyang manager na si Noel Ferrer, sinabi niya, “Parang drawing naman po ang lifetime.”
Dagdag pa niya: “Habang maraming Pilipino ang napapakamot na lang sa ulo sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina… may isang tao sa Pilipinas na hindi kailangang mag-alala. Noong 2021, matapos makuha ni Hidilyn ang kauna-unahang Olympic gold medal ng bansa, maraming kumpanya ang nagbigay ng gantimpala bilang pasasalamat. Isa sa mga iyon ang Phoenix Petroleum. Ang kanilang regalo? Lifetime free fuel.”
Sa kabila nito, mukhang pati si Hidilyn ay nakaka-relate rin sa problema ng mga car owners ngayon.
Sa report ng PEP, napasabi si Ferrer na “sana all talaga” nag tanungin patungkol sa lifetime supply.
“Medyo naiiling na lang ako. Si Haidie ay tumatahimik na lang at idinadaan na lang sa punchline. Pero drawing naman talaga ang lifetime fuel supply,” aniya.
Nagsimula ang big-time price hike sa presyo ng petrolyo kahapon, ika-10 ng Marso, at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na linggo.