Bea Alonzo ikakasal na kay Vincent Co

Hindi na maikakailang papunta na sa exciting part ang love life ni Bea Alonzo matapos ianunsyo sa livestreamed mass ng St. Peter the Apostle Parish Church sa Paco, Manila ang kanilang marriage banns.
In-announce na nakatakdang ikasal sina Phylbert Angelli Ranollo at Ferdinand Vincent Co, mga tunay na pangalan nina Bea Alonzo at Vincent Co. Si Vincent Co ay anak ng may-ari ng Puregold at S&R na sina Lucio at Susan Co.
Ayon sa report, ang "marriage banns are the public, official proclamation in a church of a couple's intention to marry, traditionally announced for three consecutive Sundays before the wedding. Their primary purpose is to allow anyone to raise lawful, canonical impediments, such as a pre-existing marriage or close kinship, ensuring the marriage is valid."
Last year pumutok ang balitang may bagong dyowa si Bea matapos siyang makipag-break kay Dominic Roque.
Napansin kasi ng netizens na magkapareho halos ng post sa Instagram sina Bea at Vincent sa isang lugar sa Andalucia, Spain. Sinasabing doon sila nagbakasyon
Then, nakunan ng photo ang dalawa sa airport habang papunta sa Thailand. Sinamahan kasi ni Vincent si Bea sa commercial shoot niya.
Nagpakita rin ng support si Bea sa isang event ng Puregold
Sa isang event kung saan naroon ang parents at kapatid ni Vincent ay present din si Bea.
Ilang mga sources ang nagsasabing next month na ang wedding ng couple at nakatakda itong mangyari sa vineyard ng Co family sa Andalucia, Spain.