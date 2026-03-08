Suntay, manyak; ilang kongresista, kleptomaniac

Sinabi nitong Linggo, 08 Marso 2026, ni dating Quezon City councilor Atty. Ariel Inton na may mga mambabatas sa Kongreso na mas dapat umanong pagtuunan ng galit ng publiko dahil sa alegadong maling paggamit ng pondo ng gobyerno kaysa sa batikos na kasalukuyang ibinabato kay Quezon City 4th District Rep. Jesus “Bong” Suntay.
Si Inton, na ngayon ay namumuno sa Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP), ay nagsabing dapat ding ituon ang pansin sa mga mambabatas na iniuugnay umano sa mga maanomalyang proyekto at maling paggamit ng pampublikong pondo.
Hinimok niya ang mga nananawagang kasuhan si Suntay na habulin din ang pananagutan ng mga mambabatas na inaakusahang nagpapayaman gamit ang resources ng gobyerno.
“Mayroon tayong ibang klaseng mga maniac sa Kongreso, na dapat ay ganun din ang ating gigil na maidemanda sila at panagutin. Eto yun mga 'kleptomaniac'. Ito yun mga maniac ng kaban ng bayan, na tila di na sila nabubusog,” Inton said, tinutukoy ang mga kongresista at senador na iniuugnay umano sa maanomalyang “ghost projects.”
“Sana sa gigil natin dun kay Congressman Suntay na mapanagot siya sa kanyang imagination na nasabi, sana ganun din po sa mga maniac sa kaban ng bayan, na ganun din ang gigil natin, na gusto natin ng hustisya,” dagdag niya.
Si Inton, na nagsilbing majority floor leader ng Quezon City Council noong kalagitnaan ng 2010s, ay nagsabing nakatrabaho na niya noon si Suntay, na minority floor leader naman noon, sa pagbuo at pagpasa ng mga lokal na ordinansa tulad ng “Bawal ang Bastos” at iba pang gender-sensitive measures.
Kamakailan ay umani ng batikos si Suntay matapos banggitin ang aktres at television host na si Anne Curtis habang nagpapaliwanag ng isang legal point sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Inton, sinusubukan lamang ng mambabatas na magbigay ng halimbawa kaugnay ng alegasyon ng sedition na nakasaad sa ikatlong impeachment petition.
“Doon sa kanyang nasabing imagination, bagamat di tayo sangayon sa kanyang bitaw ng mga salita, ay di ko naman huhusgahan as a whole, as a person, as a congressman, just because of that single unguarded moment. May mga nasaktan, may mga nasabing na offend, ay handa naman niyang harapin ang mga iyon. Marahil mas maganda niyang harapin yun in the proper forum,” Inton said.