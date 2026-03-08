DOJ, mas hihigpitan ang audits at lifestyle checks kontra korapsyon

Pinalalakas ng Department of Justice (DOJ) ang mga internal reform para labanan ang korapsyon, sa pamamagitan ng mas mahigpit na audits, lifestyle checks, at mas matibay na disciplinary measures.

Sinabi ni Justice Secretary Fredderick Vida na bahagi ang mga hakbang na ito ng mas malawak na istratehiya para palakasin ang integridad sa loob ng departamento.

“We are enhancing audit systems, strengthening lifestyle checks, and improving disciplinary procedures to ensure that ethical conduct begins within our own ranks,” diin ni Vida sa nagdaang DOJ Anti-Corruption Workshop and Summit.

Dagdag ng kalihim, pinalalakas din ng DOJ ang pag-usig sa mga kasong may kaugnayan sa korapsyon, katuwang ang Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation, upang mapabilis ang pag-usad ng mga high-impact case.

Kabilang din sa mga inisyatiba ang digital modernization, tulad ng updated case management systems at digitized records, na layuning mabawasan ang delay at mapaliit ang pagkakataon para sa manipulasyon.

“Corruption erodes institutions, diverts resources from essential services, discourages investment, and weakens public confidence in government,” sabi ni Vida.

“When corruption persists, it is the everyday Filipino, workers, entrepreneurs, students, and farmers, who bears the greatest burden,” dagdag niya.