Russia, nagbabahagi umano sa Iran ng intel tungkol sa US

Lumabas noong 06 Marso 2026 sa ulat ng CBS News na may mga source, kabilang ang isang senior U.S. official na may direktang kaalaman, na nagsabing nagbibigay ang Russia ng intelligence sa Iran tungkol sa mga posisyon ng Amerika sa Middle East. Sinabi rin ng network na unang iniulat ito sa isang Washington Post exclusive, na nagsabing ipinasa ng Russia sa Iran ang lokasyon ng mga military asset ng U.S., kabilang ang warships at aircraft, mula nang magsimula ang digmaan.
Hindi ito direktang kinumpirma ng White House. Ayon sa CBS, sinabi ni White House press secretary Karoline Leavitt na hindi siya makapagkokomento sa leaked intelligence reports, at kalaunan ay iginiit niyang hindi naman naaapektuhan ng sinasabing intelligence-sharing ang operasyon ng Amerika sa Iran. Sa hiwalay na panayam ng CBS, sinabi naman ni Defense Secretary Pete Hegseth na alam ni Pangulong Donald Trump kung sino ang nakikipag-usap kanino at mino-monitor ng U.S. ang usapin.
Sa panig ng Moscow, wala ring direktang pag-amin. Ayon sa Washington Post exclusive, tumanggi si Kremlin spokesman Dmitry Peskov na magkomento nang direkta tungkol sa intelligence findings. Sa hiwalay namang ulat ng TASS, sinabi ni Peskov na nagpapatuloy ang dialogue ng Russia sa liderato ng Iran, pero wala siyang ibinigay na detalye kung may military o technical cooperation na nagaganap.
Mas nagiging mabigat ang usapin dahil matagal nang lumalapit ang Russia at Iran sa isa’t isa sa usaping militar mula nang salakayin ng Moscow ang Ukraine noong 2022. Ayon sa CBS News, nagbigay ang Iran sa Russia ng Shahed attack drones at tumulong pa sa pagtatayo ng pasilidad sa loob ng Russia para gumawa ng Iranian-designed drones. Sinabi rin sa Washington Post exclusive na isa ang Iran sa mga pangunahing sumuporta sa Russia sa giyera nito sa Ukraine sa pamamagitan ng drone technology.
Sa ngayon, nananatili itong isang ulat na nakabase sa anonymous officials at hindi pa isang pampublikong pag-amin mula sa alinmang gobyerno. Ang malinaw pa lang ay minamaliit ng White House ang isyu, habang kinikilalang tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Kremlin sa Tehran nang hindi direktang sinasagot ang mismong paratang.