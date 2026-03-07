Greenhills nasa watch list uli ng US para sa mga pekeng produkto

Muli na namang napasama ang Greenhills Shopping Center sa 2025 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy ng Office of the United States Trade Representative, o USTR. Lumabas ang ulat noong 03 Marso 2026 at kasama rito ang 37 online markets at 32 physical markets sa iba’t ibang bansa.
Sa pinakabagong ulat, Greenhills lang ang physical market sa Pilipinas na pinangalanan. Ayon sa USTR, nananatiling malaking mall ang Greenhills na maraming puwesto umano ang nagbebenta ng pekeng electronics, pabango, relo, sapatos, accessories, at fashion items.
Kinilala rin ng USTR ang ilang hakbang na ginawa sa lugar. Kabilang dito ang mga raid ng awtoridad kasama ang rights holders at ang three-strikes rule ng mall management laban sa mga nagbebenta ng counterfeit goods. Ayon sa ulat, halos 300 stall na rin ang natanggal nitong nakaraang taon dahil sa bentahan ng pekeng produkto.
Kasabay nito, nakikipagtulungan ang National Committee on Intellectual Property Rights, o NCIPR, sa mall management at rights holders para sa transition program na layong gawing mas lehitimong retail hub ang Greenhills. May plano rin para sa pilot NCIPR Help Desk sa shopping center, katuwang ang management at lokal na pamahalaan.
Pero malinaw din sa ulat na hindi pa kumbinsido ang rights holders. Sabi ng USTR, may nakikita pa rin silang malaking dami ng counterfeit goods sa complex at hinihintay pa kung talagang magbubunga ang transition program. Sinabi naman ng Intellectual Property Office of the Philippines na ang target ng gobyerno ay hindi lang maalis ang Greenhills sa watch list, kundi mabago talaga ang imahe nito bilang lehitimong pamilihan na kilala sa quality at trust.
Hindi na rin ito unang beses na napasama ang Greenhills sa listahan. Sa mga naunang pahayag ng IPOPHL noong 2023 at 2024, Greenhills din ang tanging physical market sa Pilipinas na natukoy sa mga nakaraang edisyon ng ulat ng USTR. Ibig sabihin, matagal nang problema ang bentahan ng pekeng produkto sa lugar kahit may sunod-sunod na enforcement efforts.
Ayon sa USTR, ang Notorious Markets List ay hindi awtomatikong kaparusahan o legal finding. Mas isa itong paraan para idiin sa mga gobyerno at market operators na paigtingin ang laban sa counterfeiting at piracy.