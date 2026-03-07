SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
DYARYO TIRADA

Bumaba ang kaso ng carnapping, ayon sa HPG

HIGHWAY Patrol Group nagsabing bumaba ng 14.25 percent ang mga insidente ng carnapping sa unang dalawang buwan ng 2026.
HIGHWAY Patrol Group nagsabing bumaba ng 14.25 percent ang mga insidente ng carnapping sa unang dalawang buwan ng 2026.Stock image / Daily Tribune images.
Published on

Bumaba ang bilang ng mga kaso ng carnapping sa bansa sa unang dalawang buwan ng taon, ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group (PNP-HPG).

Ayon sa HPG, nakapagtala sila ng 14.25 percent na pagbaba ng mga insidente mula 01 Enero hanggang 28 Pebrero 2026.

Sinabi ni HPG spokesperson Lt. Nadame Malang na umabot sa 391 kaso ng carnapping ang naitala sa nasabing panahon.

Mas mababa ito kumpara sa 456 kaso na naitala sa parehong panahon noong 2025.

Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaba ng mga insidente ay ang pinaigting na pagpapatupad ng mga checkpoint at intelligence operations ng mga awtoridad.

Philippine National Police
Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG)
Highway Patrol Group
crime rate
carnapping
carnapping statistics
checkpoint operations

Latest Stories

No stories found.
logo
Daily Tribune
tribune.net.ph