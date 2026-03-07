Bumaba ang kaso ng carnapping, ayon sa HPG

Bumaba ang bilang ng mga kaso ng carnapping sa bansa sa unang dalawang buwan ng taon, ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group (PNP-HPG).
Ayon sa HPG, nakapagtala sila ng 14.25 percent na pagbaba ng mga insidente mula 01 Enero hanggang 28 Pebrero 2026.
Sinabi ni HPG spokesperson Lt. Nadame Malang na umabot sa 391 kaso ng carnapping ang naitala sa nasabing panahon.
Mas mababa ito kumpara sa 456 kaso na naitala sa parehong panahon noong 2025.
Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaba ng mga insidente ay ang pinaigting na pagpapatupad ng mga checkpoint at intelligence operations ng mga awtoridad.