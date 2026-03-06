Labor huli sa pagnanakaw sa isang paaralan sa Pandi

Isang construction worker na nanloob sa isang paaralan sa Barangay Siling Bata sa bayan ng Pandi, Bulacan ay nahuli ng mga otoridad sa bayan ng Balagtas nitong ika-5 ng Marso 2026.
Ayon sa Pandi Municipal Police Station, ang suspek ay nakilalang isang 30 anyos na lalaking construction worker at residente ng Brgy. Bulihan, Plaridel, Bulacan. Dagdag ng Pandi MPS, pinasok ng suspek ang Matias B. Salvador Elementary School sa Brgy. Siling Bata noong ika-4 ng Marso.
Ang mga operatiba ng Pandi MPS, Bulacan Provincial Intelligence Unit (PIU), Plaridel MPS, Balagtas MPS, Norzagaray MPS, at Guiguinto MPS ang nagsagawa ng follow up operation na nagresulta sa pagkakahuli ng naturang suspek sa Brgy. Pulong Gubat, Balagtas nitong ika-5 ng Marso.
Sa operasyon, nabawi ng mga operatiba ang ilang iniulat na ninakaw na gamit kabilang ang isang sako ng bigas, lower garment ng suspek na nakita sa CCTV footage, at dalawang motorsiklo na kasalukuyang sumasailalim sa beripikasyon.
Sinampahan na ang naarestong suspeck ng Robbery na may docket number 04-INQ-25C-00816, patuloy naman ang imbestigasyon ng Pandi MPS upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente at matiyak ang pagsasampa ng kaukulang kaso.