Paracetamol: Ligtas inumin kahit walang laman ang tiyan

“Kumain ka muna bago uminom ng gamot.” Marahil marami sa atin ang lumaki sa paulit-ulit na paalala na ito mula sa nanay, lola, o tiya. Para sa mga bata, minsan nakakairita, lalo na kapag ang gamot ay mapait o malagkit.
Ngunit ayon sa pag-aaral, hindi lahat ng gamot ay kailangang may kasamang pagkain. Ang Aspirin, halimbawa, ay maaaring makairita sa tiyan, pero iba ang Paracetamol. Noong 1976, natuklasan nina gastroenterologist K.J. Ivey at P. Setree na ang Paracetamol ay hindi nakakasama sa tiyan tulad ng Aspirin. Mabilis itong nasisipsip ng katawan at karaniwang hindi nagdudulot ng iritasyon.
Dahil dito, ligtas at epektibo ang Paracetamol para sa mga bata, kahit kaunti lang ang kanilang kinakain o wala. Ang mga magulang ay makakapagbigay ng lunas sa lagnat nang hindi nag-aalala na makakasama ito sa tiyan ng kanilang anak.
Mahalaga ring malaman ang tamang dosis at oras ng pag-inom. Karaniwan, makikita ang gabay sa kahon ng gamot base sa edad o timbang ng bata. Inirerekomenda ang Paracetamol tuwing apat hanggang anim na oras at dapat bantayan ang iba pang gamot na maaaring may Paracetamol upang maiwasan ang sobrang dami.
Ang Paracetamol ay may “No Shake Formula” na tuloy-tuloy ang bisa. Mabait sa tiyan, kaya kahit walang laman ang tiyan ay epektibo pa rin sa pagbawas ng lagnat at pananakit.
Gayunpaman, kung tumatagal ang lagnat ng higit tatlong araw, mahalaga pa rin ang payo ng doktor, dahil maaaring senyales ito ng mas seryosong sakit.
Ngayon, bilang mga magulang at matatanda, mas naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa sarili at sa ating mga anak. Sa tulong ng Paracetamol, hindi na kailangang mahirapan—maiging lunas, mabait sa tiyan, at epektibo.