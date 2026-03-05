OFW nasawi sa missile strike sa Israel

Nang tumunog ang air raid sirens sa buong Israel, natanggap ni Mary Ann de Vera ang parehong tagubilin na ibinigay sa milyon-milyong residente at foreign workers: humanap ng silungan.
Ngunit hindi siya umalis.
Sa loob ng apartment kung saan siya nagtrabaho bilang caregiver, may isang matandang babae na kailangan ng tulong para makalikas sa ligtas na lugar. Habang lumilipad ang mga missile mula sa Iran patungo sa mga lungsod ng Israel, nanatili si Mary Ann upang tulungan ang kanyang inaalagaan.
Ilang sandali lamang, tinamaan ng missile ang gusali.
Ang kanyang pagkamatay ay isa sa mga unang Filipino casualties sa mabilis na paglala ng conflict na nagsimula nang magsagawa ng coordinated strikes laban sa Iran ang United States at Israel noong huling bahagi ng Pebrero.
Kasalukuyang nakikipag-coordinate ang Israel at Philippine authorities para maibalik ang katawan ni Mary Ann sa Pilipinas.
Sinabi ng Israeli Ambassador na si Dana Kursh na nagsasagawa ng hakbang upang masiguro na maibalik sa kanyang pamilya sa Pangasinan ang labi.
“Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang maibalik ang labi ng minamahal na si Mary Ann,” sabi ni Kursh sa isang exclusive interview sa Daily Tribune. “At muling makasama ang pamilya rito sa Pangasinan.”
Ayon kay Kursh, malapit ang pakikipagtrabaho ng Israeli authorities sa mga Philippine diplomats at ahensya para sa overseas Filipino workers.
Sa ilalim ng batas ng Israel, ituturing si Mary Ann bilang biktima ng terorismo, na nagbibigay karapatan sa kanyang pamilya sa kompensasyon tulad ng matatanggap ng Israeli citizens na nasawi sa atake.
“Sa Israel, tuwing may terror attack o war attack sa Israeli civilian, anumang dayuhan na apektado ay magkakaroon ng parehong kompensasyon at benepisyo gaya ng Israeli,” sabi ni Kursh.
Gayunpaman, inamin ng embahador na walang tulong ang makakapalit sa pagkawala ng buhay.
“Walang salita ang makakawala sa sakit,” sabi niya. “Hindi mo kayang maunawaan ang pagkawala ng isang anak.”
Binigyang-diin ni Kursh na ang military action ay hindi lamang inisyatiba ng Israel kundi bahagi ng coordinated operation kasama ang United States.
“Matagal nang tinukoy ng United States ang Iranian threat,” aniya.
Ipinakita niya ang strike bilang bahagi ng mas malawak na strategic coordination sa pagitan ng Israeli at American officials.
“Ang United States of America ay lider sa mundo na nakikita ang responsibilidad nitong tiyakin ang mas mabuting mundo para sa ating mga anak,” sabi niya.
“Kung natukoy ng United States of America, gamit ang lahat ng lakas nito, ang banta bilang global threat,” dagdag niya, “kailangan natin itong harapin nang sama-sama.”
Ilang oras matapos ang atake, naglunsad ang Iran ng ballistic missiles at drones patungo sa Israel at ilang U.S. military bases sa Middle East.
Na-intercept ng missile defense systems ng Israel, kabilang ang Iron Dome, ang maraming papasok na projectile.
May ilan pa ring tumama sa kanilang target.
Isang missile ang tumama sa lungsod ng Beit Shemesh, na ikinasawi ng siyam na Israeli civilians. Apat sa mga biktima ay mga bata, kabilang ang tatlong magkakapatid mula sa parehong pamilya.
“Sa apat na batang ito, tatlo ay magkakapatid—labing-tatlo, labing-apat, at labing-anim,” sabi ni Kursh.
Sa iba pang lugar, lumitaw ang magkakaibang ulat tungkol sa civilian casualties.
Nag-ulat ang Iran na tinamaan ng missile ang isang paaralan at nasawi ang mga bata, na nagdulot ng internasyonal na pangamba.
Pinuna ng Israeli officials ang ulat na iyon.
“Magaling din ang Iranian regime sa fake news,” sabi ni Kursh.
Iginiit niya na nakatuon ang Israeli operations sa Iranian leadership at military infrastructure, hindi sa mga sibilyan.
“Ang digmaan namin ay hindi laban sa Iranian people,” sabi niya.
Sinabi ni Kursh na ang operasyon ay tumarget sa leadership structure ng Iranian regime.
“Sa unang 40 minuto ng operasyon na ito,” sabi niya, “ang leadership ng Iranian regime na pinamumunuan ni Khamenei ay napatay.”
Iminungkahi niya na ang pagtanggal sa tinukoy niyang leadership ay maaaring magbukas ng pintuan para sa pagbabago sa politika sa Iran.
“Sana at ipagdasal natin na magkaisa ang Iranian people at makapili ng tamang lider para sa Iran,” sabi niya.
Inamin ni Kursh na umiikot na ang diskusyon tungkol sa succession sa Iran bago pa man nagsimula ang conflict.
“Kasama sa mga iniisip ni Khamenei na lider ay ang kanyang sariling anak at iba pa,” aniya.
Gayunpaman, kinilala niya na nananatiling hindi tiyak ang kinalabasan.
“Laging may panganib,” sabi ni Kursh. “Ang susunod na lider ay maaaring mas masama pa.”