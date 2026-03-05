Mga produktong petrolyo na nakaimbak sa bansa, hindi dapat kasama sa taas-presyo — BOC

Ang mga produktong petrolyo na matagal nang nakaimbak sa bansa bago sumiklab ang tensyon sa Middle East ay hindi dapat isama sa mga produktong magtataas ng presyo, ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
Inihayag niya ito sa panayam habang nakaambang ang krisis sa krudo at ang panukalang suspensyon ng excise tax kaugnay ng kaguluhan sa Gitnang Silangan.
Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na suplay ng langis sa bansa, na may humigit-kumulang 50 hanggang 60 araw na stockpile o reserbang krudo.
Ani Nepomuceno, ang mga produktong petrolyo na nabili noon sa mas mababang presyo ay hindi dapat maapektuhan ng inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado.