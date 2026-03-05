Legarda isinusulong ang Philippine Veterans Month

Isinulong ni Senadora Loren Legarda noong 4 Marso ang Senate Bill No. 1719 na nagdedeklara sa buwan ng Abril bilang Philippine Veterans Month at nagtatatag ng permanenteng pambansang balangkas upang parangalan ang mga beteranong Pilipino at matiyak ang tuluy-tuloy na access sa serbisyo at edukasyon.
Sa kanyang sponsorship speech sa plenaryo, binigyang-diin ni Legarda ang pangangailangang gawing institusyonal ang pagkilala sa mga beterano at ilipat ito mula sa seremonyal na paggunita tungo sa kongkretong serbisyo.
“Scarcity changes perspective: when time is limited, gratitude can no longer be postponed. The proposed Philippine Veterans’ Month Act affords us the rare privilege of honoring our veterans not only in portraits and pages of history, but in person, while their stories can still be told in their own voices,” ani Legarda.
Ayon sa kanya, may 464 na buhay na beterano ng World War II, 41 na miyembro ng Philippine Civic Action Group na naglingkod sa Vietnam, at 29 na beterano ng Philippine Expeditionary Forces to Korea, na nagpapatunay sa pangangailangan ng panukalang batas.
Ipinag-uutos ng panukalang batas ang magkakaugnay na pambansang aktibidad; mas matibay na pag-integrate ng kuwento ng mga beterano sa batayang edukasyon sa gabay ng DepEd; mga programang boluntaryo para sa kabataan; mas pinahusay na akses sa benepisyo at serbisyong pangkalusugan; at malinaw na koordinasyon ng mga ahensya na pinangungunahan ng PVAO at DND, katuwang ang DILG, DOH, at DepEd.
“Sa pamamagitan nito, mapag-uugnay natin ang paggunita at pagkilala. Tuwing Araw ng Kagitingan, inaalala natin ang diwang hindi sumuko. Sa Philippine Veterans’ Month Act, pinalalawig natin ang pag-alalang ito sa buong buwan,” dagdag ni Legarda.
Binanggit din niya ang kahalagahan ng batas sa kasalukuyang panahon.
“The tensions we see abroad—and the continued aggression in the West Philippine Sea—remind us that peace and security are fragile, and that love of country must be grounded in historical consciousness. This is why Philippine Veterans’ Month matters: it keeps the lessons of courage, duty, and sacrifice alive for the next generation,” ani Legarda.
Sa pagtatalaga ng Abril bilang buwan na nakatuon sa pagkilos, binabago ng panukalang batas ang paggunita sa mga beterano mula sa seremonyal na alaala tungo sa kongkretong tungkulin, kabilang ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at pampublikong serbisyo.
“I respectfully urge the immediate passage of this bill, so our gratitude is expressed both in law and in action,” pagtatapos ni Legarda.