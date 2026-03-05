Ellen Adarna, ibinahagi ang Amanpulo trip kasama si John Lloyd,mga anak
Kamakailan, ibinahagi ni actress Ellen Adarna ang ilang snapshots mula sa kanilang relaxed beach vacation sa Amanpulo, Palawan kasama ang kanyang mga anak na sina Elias at Lili, na nagpakita sa followers ng isang modernong co-parenting dynamic.
Nagbigay-pansin ang trip online hindi lang dahil sa maganda at tahimik na setting kundi dahil din sa presensya ng ama ni Elias, actor John Lloyd Cruz, at ang kasintahan nitong visual artist na si Isabel Santos.
Ipinakita sa Ellen’s Instagram Stories ang mga larawan at maikling clips ng grupo na nagtatamasa ng oras sa puting buhangin at turquoise na tubig ng Amanpulo, na pinuri ng fans ang kakayahan ng pamilya na manatiling supportive at cooperative sa kabila ng nagdaang pagbabago sa kanilang relasyon.
Island moments kasama ang mga bata
Nakatuon ang getaway sa simpleng family moments, kung saan nag-explore ang mga bata sa isla at nakipag-interact sa kalikasan.
Nakita sina Elias at ang kanyang kapatid na naglalakad sa tabing-dagat at nanonood ng wildlife tulad ng pawikans (sea turtles) at Pompano fish.
Sa isang playful selfie na kuha sa paglubog ng araw, ibinahagi ni Ellen na pansamantalang inalaga ni Isabel ang mga bata.
“Naka Selfie (kasi) naka sub si (Isabel Reyes Santos) 😂,” isinulat ni Ellen.
Ipinakita rin sa isa pang clip si Isabel na naglalakad kasama ang mga bata patungo sa tubig habang pabirong hinarap ni Ellen.
“Push (Isabel Reyes Santos) 😂.”
Father-and-son bonding
Isa sa mga sandaling nakatawag-pansin sa followers ay ang bonding ni John Lloyd kay Elias sa tabing-dagat.
Ipinakita ng actor ang kanyang anak habang sinusubukang makahuli ng alimango sa buhangin.
“Ang hirap daw kumuha ng crabs,” sabi ni John Lloyd sa video. “Give it to your Mama.”
Lumapit si Elias kay Ellen na proud na hawak ang alimango na nahuli niya, isang maliit ngunit memorable na moment na tinawag ng maraming viewers na heartwarming.
Suportadong co-parenting relationship
Nagpasimula rin ang trip ng usapan online tungkol sa co-parenting arrangement nina Ellen at John Lloyd.
Dati nang sinabi ni Ellen ang suporta ni John Lloyd bilang ama ni Elias.
“In fairness talaga kay JL, wala akong masabi. Hindi na kailangan pagsabihan. And huwag niyo na itong gawing chismis ha kasi JL and I are better off as co-parents, as in super okay kami sa co-parenting namin,” ibinahagi niya.
Naalala rin niya kung paano nag-alok ng tulong si John Lloyd nang malaman na lumipat ng bahay ang kanyang pamilya.
“Chika lang. So when he found out that we moved houses, si Elias, anak niya, kasama. You know what, he offered like, ‘Len, kung ano man kailangan niyo, just let me know. Baka makatulong kami.’ Di ba? Nagkusa. So there. Iba talaga ang taong ganyan, yung (may) kusa.”
Modern family dynamic
Naging romantically linked sina Ellen at John Lloyd noong 2017 matapos nilang magtrabaho sa sitcom Home Sweetie Home. Ipinanganak nila ang kanilang anak na si Elias noong 2018 bago sila tuluyang naghiwalay.
Parehong nagpapatuloy sa kani-kanilang buhay sina Ellen at John Lloyd. Dati nang ikinasal si Ellen kay actor Derek Ramsay bago ang kanilang hiwalayan, habang si John Lloyd ay kasalukuyang may relasyon kay Isabel Santos.
Sa kabila ng mga pagbabago, patuloy na nakikipag-cooperate ang dating couple para sa pagpapalaki ng kanilang anak.
Huling lumabas silang publiko bago ang Amanpulo trip ay noong Disyembre 2025 sa piano recital ni Elias.
Para sa maraming fans, ang isla getaway ay nagpakita kung paano maaaring mag-evolve ang pamilya pagkatapos ng hiwalayan habang nananatiling nagkakaisa para sa kapakanan ng bata.