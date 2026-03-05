21,000 manggagawa makikinabang sa 4PH housing projects sa Cavite

Pinangunahan ni Housing Secretary Jose Ramon Aliling noong Miyerkules ang ceremonial first concrete pouring para sa dalawang housing developments sa Dasmariñas, Cavite sa ilalim ng President Ferdinand Marcos Jr.’s Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino (4PH) Program.
Ang mga proyekto ay bahagi ng hakbang ng gobyerno para palawakin ang socialized housing sa buong bansa.
Isasagawa ang developments ng Megawide Construction Corporation sa pamamagitan ng development arm nito na PH1 World Developers, na itatayo sa Barangays Salitran at Paliparan.
Plano ang pagtatayo ng 26 multi-storey condominium towers na lilikha ng higit 7,000 housing units.
Kapag natapos, inaasahang makikinabang ang hindi bababa sa 21,000 working-class individuals na naghahanap ng abot-kaya at ligtas na tirahan.
Ani Aliling, ang partisipasyon ng Megawide ay nagpapakita ng lumalaking kumpiyansa ng private sector sa housing program ng administrasyong Marcos at sa mga repormang ipinatutupad ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD).
Binanggit niya na ang Megawide, isang Quadruple A-rated construction firm, ay isa sa mga pangunahing builder na sumusuporta sa mas pinalawak na rollout ng 4PH program.
Ginawa ang seremonya ilang linggo matapos mangako si Megawide chief executive officer Edgar Saavedra na maghahandog ng 100,000 socialized housing units sa kasalukuyang administrasyon.
Suportado ang proyekto ng Pag-IBIG Fund, na magbibigay ng financing assistance sa mga kwalipikadong buyers.
Kasama sa amenities ang open parks, playgrounds, gated entrances at exits, parking areas, at clubhouse na idinisenyo upang lumikha ng community-centered residential spaces.
Dumalo rin sa seremonya si Pag-IBIG Fund chief executive officer Marilene Acosta at mga senior officials ng Department of Human Settlements and Urban Development.