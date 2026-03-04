Joy Belmonte at Jasmine Curtis, kinondena ang malaswang komento ni Cong. Suntay

Naglabas ng pahayag ang alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte at si Jasmine Curtis-Smith matapos umani ng batikos ang komento ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ukol sa aktres na si Anne Curtis.
Ayon sa alkalde, dapat humingi ng tawad ang kongresista kaugnay ng kanyang mga pahayag sa House committee hearing kahapon, ika-3 ng Marso. Aniya, ang mga ito ay taliwas sa itinataguyod na diwa ng lungsod, partikular sa proteksiyon ng kababaihan at kanilang mga karapatan.
“When a congressman publicly narrates his ‘desire’ and imagination about a woman he once saw (or dreams he saw, idk [I don’t know], his statements keep changing), it reinforces a culture that treats women as consumable, as spectacle, as fantasy, as objects for commentary rather than as whole human beings with agency, intellect, and autonomy,” ayon pa sa kapatid ni Anne.
Sa pagdinig kahapon, ipinaliwanag ni Suntay na hindi umano kriminal ang naging pahayag ni Bise Presidente Sara Duterte na itinuturing ng ilan na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, normal lamang ang imahinasyon at wala itong katotohanan.
Dito niya inihalintulad ang kanyang umano’y imahinasyon sa aktres.
“Alam mo naman, minsan nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Anne Curtis — ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga at na-imagine ko na lang kung anong puwedeng mangyari, pero siyempre hanggang imagination na lang ’yun. Pero di naman siguro ako kakasuhan dahil kung ano-ano ang na-imagine ko,” dagdag pa ni Suntay.
Ang nasabing pahayag ay umani ng samu't-saring reaksyon sa social media, ngunit wala pang nilalabas na komento si Anne ukol sa isyu.