Instagram ni Andrea Brillantes, na-hack

Naging sentro ng atensyon online ang aktres na si Andrea Brillantes matapos biglang mabura ang lahat ng laman ng kanyang Instagram account nitong madaling-araw ng Miyerkules, ika-4 ng Marso.
Agad na napansin ng mga followers na nag-iba ang hitsura ng profile ng aktres. Napalitan ng blangkong larawan ang kanyang display photo, at nawala ang lahat ng dati niyang posts sa kanyang feed.
Agad namang nalinaw ang sitwasyon sa tulong ng malapit na kaibigan ni Andrea at content creator na si Bea Borres, na nagbunyag na na-compromise o na-hack ang account ng batang bituin.
Sa pamamagitan ng sarili niyang Instagram Stories, nagbahagi si Bea ng screenshot ng kanyang pakikipag-usap kay Andrea para ipaalam sa publiko ang nangyari. Nagbabala rin siya sa milyun-milyong followers ng aktres na iwasang makipag-ugnayan sa na-hack na account habang inaayos pa ang problema.
“Hi, everyone. Na-hack ang [Instagram] ni Blythe. [Please] ’wag na lang kayong makipag-interact,” saad niya.
Mabilis ding kumalat ang pag-aalala sa mga kaibigan ni Andrea. Maging ang content creator at kaibigan na si Danica Ontengco ay nag-post din tungkol sa insidente at nakiusap sa mga fans na huwag gumawa ng anumang aksyon na maaaring magpahirap sa pagbawi ni Andrea sa kanyang page.
“[Please] huwag ninyong i-report si @blythe, para mabawi pa niya ang kanyang [account],” aniya.
Sa kasalukuyan, ang kanyang Instagram account ay may mahigit 14 milyong followers, dahilan para maging isa ito sa pinakasikat na celebrity pages sa mga kabataang Pilipino.
Sa huling ulat, hindi pa ganap na nababawi ng aktres ang kontrol sa kanyang account. Patuloy namang naghihintay ang mga fans ng susunod na anunsyo at umaasang maayos agad ang sitwasyon.