Iconic 'Love Bus' aarangkada na sa Mayo

Sisimulan na sa Mayo ang operasyon ng 10 Love Buses sa Metro Manila matapos lagdaan ang isang memorandum of agreement sa pagitan ni Don Artes, chairman ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), at ng Global Electric Transport Philippines.
Ang iconic na Love Bus na magbibigay ng libreng sakay sa mga commuter ay inaasahang makakabiyahe ng lima hanggang anim na beses bawat araw.
Bawat Love Bus ay may kapasidad na 30 pasahero at bibiyahe sa mga rutang inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Magsisimula ang biyahe nito mula 6:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi.
Saklaw ng ruta ang Robinsons Galleria, Estancia Mall, Arcovia City, Opus Mall, Eastwood City, Green Meadows sa kahabaan ng C5, Tiendesitas, at C5 Julia Vargas.
Kabilang sa mga sponsor na sumusuporta sa proyekto ang Robinsons Land Corporation, Megaworld Corporation, at Ortigas Land.